تحقق برداشت زودهنگام از میدان نفتی یاران جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سید نورالدین شهنازی زاده با اعلام این خبر توضیح داد: میدان یاران جنوبی میان میدان مجنون عراق و آزادگان جنوبی قرار دارد، ١٠ هزار بشکه نفت تولید شده در یاران جنوبی پس از استخراج به منیفولد هفت میدان آزادگان جنوبی انتقال داده می شود سپس همراه با نفت آزادگان جنوبی به مبادی صادرات می‌رود.

وی با بیان این‌که در بخش‌های مختلف توسعه میدان نفتی یاران جنوبی بیش از ۷۵ درصد از نیروهای بومی منطقه استفاده شده است، گفت: ۱۸ حلقه چاه در این میدان مشترک نفتی از سوی شرکت‌ ملی حفاری ایران و پیمانکاران داخلی، حفر شده است.

به گفته شهنازی زاده، از این تعداد چاه، ۱۵ حلقه در لایه‌ی سروک و سه حلقه چاه در لایه‌ی گدوان قرار دارد.

مدیرعامل شرکت متن با بیان این که مقدمات امضای قرارداد توسعه میدان نفتی یاران شمالی و جنوبی به صورت یکپارچه به‌زودی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت و گاز پرشیا محقق می شود، تصریح کرد: فعالیت‌های مقدماتی یکپارچه سازی این میدان‌ها در مرحله مذاکره و در قالب تفاهم‌نامه HOA صورت خواهد پذیرفت.

میدان نفتی یاران جنوبی یکی از طرح‌های مشترک با کشور عراق است که در غرب رودخانه‌ی کارون و در فاصله‌ ۱۳۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع شده است. موقعیت مخزن این میدان میان میدان نفتی آزادگان جنوبی و میدان مجنون عراق واقع شده است.

میزان نفت درجای این میدان ۶۴۵ میلیون بشکه است که در ۲ لایه سروک و گدوان قرار دارد و منابع مالی توسعه این میدان مشترک از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین می شود.