توزیع ۴۰۰ کانکس میان زلزله زدگان سرپل ذهاب

اکبر سنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد ۲۸ هزار تخته چادر در مناطق شهری و روستایی میان زلزله زدگان توزیع شده است.

فرماندار سرپل ذهاب از توزیع بیش از ۴۰۰ کانکس در میان زلزله زدگان خبر داد و گفت: کانکس بیشتر به کسانی تعلق می‌گیرد که خانه آنها صد در صد تخریب شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰۰ کانکس برای مناطق زلزله زده نیاز است، گفت: بیش از ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز در سرپل ذهاب نصب شده است.

سنجابی از حمایت ها و کمک‌های مردمی و نهادهای مختلف نسبت به زلزله زدگان تقدیر کرد.