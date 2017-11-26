توقیف خودروی حامل کالای قاچاق در کبودراهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ محمدعلی محمدی گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران انتظامی این شهرستان اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی کردند.

وی افزود: ماموران به یک دستگاه خودروسواری مشکوک به حمل کالای قاچاق مظنون و خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از این خودرو تعداد سه دستگاه کولر خارجی قاچاق به ارزش بیش ۷۰ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا به ضورت مستمر در دستور کار انتظامی شهرستان قرار دارد، گفت: در این خصوص پرونده تشکیل، خودرو توقیف و یک نفر متهم تحویل مراجع قضایی شد.