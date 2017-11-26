وجود ۷ نقطه حادثه خیز در زرند/۱۶۰۰ دستگاه خودرو توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نورعلی چوگانی ظهر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی زرند با بیان اینکه ۹۱ مورد تصادف در شش ماهه اول امسال در شهرستان زرند رخ داده است، اظهار کرد: بیشتر این تصادفات از ساعت ۱۴ عصر الی یک بامداد بوده و بیشترین تصادفات مربوط به موتور سیکلت است.

وی با اشاره به اینکه کارمندان دولت باید با رعایت قوانین ایمنی الگوی مردم باشند، ابراز داشت: مراکز صنعتی باید به کارکنان موتوسیکلت سوار خود کلاه ایمنی بدهند تا بسیاری از تلافات کاهش پیدا کند.

فرمانده انتظامی زرند با عنوان اینکه در سال ۹۶ بیش از هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو بر اثر تخلفات در زرند توقیف شده اند، گفت: از این تعداد ۶۰۱ دستگاه توسط راهنمایی و رانندگی توقیف شده است.

وی اضافه داشت: در سال ۹۶ در زرند هفت نفر فوتی و بیش از ۳۷۰ نفر مجروح داشتیم که این خصوص در مقایسه با مدت مشابه شال گذشته شاهد افزایش آمار هستیم.

چوگانی با عنوان اینکه علت ۶۸ درصد تصادفات در زرند موتورسیکلت است، ابراز داشت: هفت نقطه حادثه خیز در زرند وجود دارد که باید اصلاح شوند.

وی ادامه داد: تقاطع شهرک شهید باهنر بیشترین تلفات را در تصادفات اخیر داشته است.