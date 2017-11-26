به گزارش خبرنگار مهر، مسعود هندیان عصر یکشنبه در جلسه بررسی تخصیص اعتبارات مشاغل خانگی استان هرمزگان بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری نهادهای حمایتی، با اشاره به اهمیت جایگاه سیستم بانکی در تحقق تعهدات استان برای ایجاد شغل، عنوان کرد: سالانه باید فرصتهای شغلی جدیدی در استان برای حل مشکل بیکاری ایجاد شود که تحقق این مهم نیازمند همراهی و همکاری همهجانبه سیستم بانکی در این زمینه است.
وی با بیان اینکه جذب اعتبارات تسهیلات اشتغالزایی از ابتدای سال تاکنون رضایتبخش نیست، تصریح کرد: مدیران عامل بانکهای استان با مدیریت مرکزی خود هماهنگتر عمل کنند و نسبت به جذب اعتبارات مورد نیاز استان در حوزه اشتغالزایی با همکاری دستگاههای متولی اقدام کنند تا تعهدات استان در این زمینه محقق شود.
مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به سهم اعتبارات اشتغالزایی هرمزگان ، افزود: در قالب طرح تسهیلات اشتغال فراگیر و توسعه روستایی اعتباراتی شامل ۶.۵۱ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت توسعه اشتغال روستایی، ۶۳.۳۵۲ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر و بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مشاغل خرد، کوچک و مشاغل خانگی به استان اختصاص یافته است که بانکهای استان با همکاری دستگاههای اجرایی مربوطه نسبت به جذب این اعتبار تا پایان سال برنامهریزی کنند.
هندیان تصریح کرد: با توجه به اهمیت جذب اعتبارات در ایجاد اشتغال، در این زمینه مکاتباتی با امضاء استاندار هرمزگان با مدیران عامل بانکهای کشور جهت تسریع در جذب اعتبارات صورت پذیرفته است که امیدواریم با جهش خوبی در زمینه جذب اعتبارات در استان مواجه شویم.
وی با اشاره به اهمیت و نقش بانکها در پویا شدن اقتصاد، بیان داشت: اقتصاد کشور به سیستم بانکی گره خورده است و کشور برای خروج از مشکلات پیشرو راهی جزء کمک خواستن از سیستم بانکی برای بهبود اوضاع ندارد زیرا ۸۵ درصد فعالیتهای اقتصادی به سیستم بانکی وابسته است.
مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر گامهای اساسی در مسیر ایجاد اشتغال و رونق تولید برداشته نشود با معضلات و مشکلات متعدد همچون انواع آسیبهای اجتماعی روبرو خواهیم بود.
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