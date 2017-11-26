تعلیق تماس های تشکیلات خودگردان فلسطین با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، «محمود العالول» معاون رئیس جنبش فتح اعلام کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین تمام تماس های خود با واشنگتن را قطع کرده است.

بر اساس این خبر تمام تماس های تشکیلات خودگردان فلسطین به غیر از مسائل مربوط به گفتگوهای صلح به حال تعلیق در آمده است.

العالول گفت: این اقدام بعد از بسه شدن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن صورت گرفته است.

معاون رئیس جنبش فتح اعلام کرد که این تصمیم در جلسه شب گذشته شورای مرکزی فتح گرفته شده است و این کمیته همچنین از اقدام آمریکا شدیدا انتقاد کرده و تأکید کرده که در سایه جانبداری آمریکا از اسرائیل، نمی توان انتظار داشت که آمریکا بر روند صلح در خاورمیانه نظارت داشته باشد.

شورای مرکزی جنبش فتح همچنین در خصوص مسائل داخلی فلسطین اعلام کرد که تکمیل روند آشتی ملی منوط به تحویل کامل اداره امور نوار غزه به دولت وفاق ملی فلسطین است.