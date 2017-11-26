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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۰

معاون رئیس جنبش فتح خبر داد؛

تعلیق تماس های تشکیلات خودگردان فلسطین با آمریکا

تعلیق تماس های تشکیلات خودگردان فلسطین با آمریکا

معاون رئیس جنبش فتح اعلام کرد در پی بسته شدن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن، تشکیلات خودگردان فلسطین تمامی تماس های خود با آمریکا به جز تماس های مربوط به گفتگوهای صلح را تعلیق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، «محمود العالول» معاون رئیس جنبش فتح اعلام کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین تمام تماس های خود با واشنگتن را قطع کرده است.

بر اساس این خبر تمام تماس های تشکیلات خودگردان فلسطین به غیر از مسائل مربوط به گفتگوهای صلح به حال تعلیق در آمده است.

العالول گفت: این اقدام بعد از بسه شدن دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین در واشنگتن صورت گرفته است.

معاون رئیس جنبش فتح اعلام کرد که این تصمیم در جلسه شب گذشته شورای مرکزی فتح گرفته شده است و این کمیته همچنین از اقدام آمریکا شدیدا انتقاد کرده و تأکید کرده که در سایه جانبداری آمریکا از اسرائیل، نمی توان انتظار داشت که آمریکا بر روند صلح در خاورمیانه نظارت داشته باشد.

شورای مرکزی جنبش فتح همچنین در خصوص مسائل داخلی فلسطین اعلام کرد که تکمیل روند آشتی ملی منوط به تحویل کامل اداره امور نوار غزه به دولت وفاق ملی فلسطین است. 

کد مطلب 4155804

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