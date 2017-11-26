به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حمید طالعی اظهار داشت: هشت دوره آموزشی تخصصی غیر حضوری در قالب پنج عنوان کارگاه آموزشی و با گستره اجرای استانی برگزار شده است.

طالعی تصریح کرد: روحانیون مستقر و طرح هجرت، مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان، مبلغات و بانوان فرهیخته، روحانیون و ائمه جماعات مساجد، اساتید و معلمان حوزه دین، روحانیون مستقر و طرح هجرت مخاطبان این دوره‌های آموزشی بوده اند.

وی افزود: تفسیر جزء ۲۶ قرآن کریم، آشنایی با ژرفای غدیر، کنترل غرایز از منظر دینی، مهدویت و انتظار، عفاف و حجاب و صیانت از حریم عمومی و ... از عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده، بوده است.