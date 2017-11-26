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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۱

به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد؛

بالغ بر ۲۳۰ نفر از آموزش‌های تخصصی غیرحضوری بهره‌مند شدند

بالغ بر ۲۳۰ نفر از آموزش‌های تخصصی غیرحضوری بهره‌مند شدند

یزد ـ کارشناس آموزش اقشار تاثیرگذار اداره کل تبلیغات اسلامی گفت: در سال جاری ۲۳۵ نفر از آموزش های تخصصی غیر حضوری اداره کل تبلیغات اسلامی استان بهره مند شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، حمید طالعی اظهار داشت: هشت دوره آموزشی تخصصی غیر حضوری در قالب پنج عنوان کارگاه آموزشی و با گستره اجرای استانی برگزار شده است.

طالعی تصریح کرد: روحانیون مستقر و طرح هجرت، مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان، مبلغات و بانوان فرهیخته، روحانیون و ائمه جماعات مساجد، اساتید و معلمان حوزه دین، روحانیون مستقر و طرح هجرت مخاطبان این دوره‌های آموزشی بوده اند.

وی افزود: تفسیر جزء ۲۶ قرآن کریم، آشنایی با ژرفای غدیر، کنترل غرایز از منظر دینی، مهدویت و انتظار، عفاف و حجاب و صیانت از حریم عمومی و ... از عناوین کارگاه های آموزشی برگزار شده، بوده است.

کد مطلب 4155810

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