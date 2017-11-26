روسیه نقش مهمی در حل بحران کره شمالی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «تارو کونو» وزیر امور خارجه ژاپن که به مسکو سفر کرده است، با اشاره به نقش کلیدی مسکو در حل بحران شبه جزیره کره گفت: ژاپن و روسیه خواستار غلبه بر بحران کنونی مربوط به برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی هستند.

کونو گفت: با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه، گفتگوهای زیادی درباره مشکل کره شمالی انجام دادیم. ما درخصوص ضرورت خلع هسته ای کره شمالی گفتگو کردیم. و انجام این کار فقط وظیفه ژاپن و روسیه نیست بلکه کره جنوبی، آمریکا و چین نیز باید دراین خصوص اقدام کنند.

وی افزود: برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی برای سایر نقاط جهان همانند کشورهای همسایه تهدید محسوب می شود. ما اقدامات آن ها را غیرقابل قبول می دانیم، و کره شمالی هم اکنون نه تنها کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی بلکه روسیه، دیگر کشورهای اروپایی و همچنین کل جامعه بین المللی را تهدید می کند.

کونو در پایان گفت: روسیه و ژاپن همه ابزار لازم برای تبدیل شدن به شرکای عادی را دارند، همکاری نزدیک آنها می تواند به ایجاد ثبات در جامعه بین المللی نیز کمک کند.