شیوه ارائه برنامه های دینی تلویزیون نیازمند تغییرات اساسی است

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تلویزیون در نگاه اول یک رسانه فرهنگی است، اظهار داشت: از آنجایی که تلویزیون یک رسانه فرهنگی و ملی است و نمی توان برای آن جایگزینی محسوب کرد و همان طور که مخاطبین بسیاری در جامعه دارد، در حوزه اشاعه فرهنگ دین اسلام حرف اول را می زند و بسیار اثر بخش است.

وی با تأکید بر اینکه کارکرد تلویزیون از حساسیت ویژه ای در ارائه برنامه های دینی برخوردار است، یادآور شد: هر نوع برنامه دینی که تلویزیون پخش می کند در اقبال مردم به سوی فرهنگ دینی مؤثر است و در رفتار آنها تأثیرگذار است، حتی می توان گفت در این زمینه تلویزیون نقشی بسیار فراتر و مهمتر از آموزش و پرورش دارد .

حجت الاسلام ایازی افزود: آموزش و پرورش در آموزش برنامه های دینی به افراد در سنین خاصی اکتفا می کند اما در تلویزیون اینگونه نیست چرا که می بینیم این نهاد مخاطبین بسیاری را در بر دارد و برای هر کدام از گروههای سنی در جامعه برنامه های مختلفی را در نظر می گیرد.

وی گفت: در بسیاری موارد در برنامه های آموزش و پرورش دیده می شود که حتی مربیان و آموزگاران خود متأثر از این برنامه های تلویزیون هستند، بنابراین در گام اول نگاه ها متوجه نهاد تلویزیون است و بعد متوجه آموزش و پرورش، در اینجا اهمیت تلویزیون جلوه می کند، هر وضعیتی که در جامعه رخ می دهد چه مثبت و چه منفی همه متأثر از اثرات تلویزیون است.

وی با بیان اینکه تلویزیون در ارائه برنامه های مطلوب با توجه به آموزه های دین می بایست کاستی های موجود را برطرف کند، اظهار داشت: رسانه ملی باید در ارائه برنامه های دینی و غیر دینی نیازهای افراد مختلف را با توجه به گروههای سنی متفاوت در نظر داشته باشد و البته این امر نباید مختص به یک موضوع باشد چرا که اگر این چنین عمل کند زمینه های نقادی را در جامعه از بین می برد.

حجت الاسلام ایازی گفت: نسبت به عملکرد تلویزیون در عرصه معارف دین اسلام نمی توان به طور یقین نظر داد، تلویزیون از یک جهت خوب عمل کرده و از جهاتی خیر، بنابراین نمی توان گفت این نهاد مطلوب عمل نکرده است، مسئولین تلویزیون در ارائه برنامه های دینی می بایست از نظرات کارشناسان دین در مطلوب تر شدن برنامه های حوزه دین بهره مند شوند .