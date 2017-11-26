به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه عصر امروز یکشنبه و در پاسخ به دعوت «ترزا می» نخست وزیر انگلیس عازم لندن شد.

در این سفر، «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد، «عمر چلیک» وزیر اتحادیه اروپا، «سلیمان سویلو» وزیر کشور، «نورالدین جانیکلی« وزیر دفاع، «محمد مهدی اکر» معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه و «مصطفی الیتاش» نماینده پارلمان وی را همراهی می کنند.

نخست وزیر ترکیه قرار است در جریان این سفر درباره برخی موضوعات مطرح میان دو کشور و نیز راه های توسعه مناسبات میان لندن و آنکارا با نخست وزیر انگلیس به بحث و تبادل نظر بپردازد.