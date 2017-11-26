اجرای اقتصاد مقاومتی با گسترش وقف در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصائبی عصر امروز یک شنبه در نشست تخصصی وقف و سلامت گفت : وقف موضوع بسیار مبارکی است که پشتوانه نظام است ولی متأسفانه برای احیای آن همیشه با مشکل و مقاومت منفعت طلبان روبرو می شویم در حالی که اگر موقوفه های متعدد استان احیا شوند بسیاری از مشکلات جامعه حل می شود .

وی افزود: موقوفه های ربع رشیدی از بستان آباد تا زنوز از این موقوفه هایی است که اگر احیا شود می تواند مشکلات بزرگی را در بخش سلامت حل کند .

مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان خاطرنشان کرد : کسانی هم که اعضای بدنشان را پس از مرگ اهدا می کنند واقف هستند هستند.

ایرجیان مسئول بسیج جامعه پزشکی استان نیز در این جلسه محور فعالیت این مجموعه را، فرهنگ سازی در جامعه دانست و گفت : با سازماندهی سفیران سلامت و همکاری با نهادهای مختلف برای افزایش تعداد اهدا کنندگان تلاش می کنیم و هم اکنون ۱۵ هزار نفر در استان فرم اهدای عضو را تکمیل کرده اند .

مسئول امور هماهنگی پیوند اعضای بسیج جامعه پزشکی استان هم گفت : هم اکنون ۳۰ درصد از ۲۷ هزار نفری که در کشور منتظر دریافت عضو هستند در آذربایجان شرقی زندگی می کنند .

زارع زاده افزود: به همت بسیجیان گمنام از سال ۹۳ تا نیمه ی اول امسال ۳۲ نفر در استان اعضایشان را اهدا کرده اند و برای تکمیل و تجهیز بخش پیوند در تبریز نیازمند کمک خیران هستیم .