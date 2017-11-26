یزد پرچمدار کاهش مجروحان تصادفات رانندگی/کاهش تصادف در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا خادمی امروز در جلسه علنی شورای شهر یزد با اشاره به قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار داشت: در قانون بودجه امسال ۳۴۷ میلیارد تومان در کل کشور برای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در نظر گرفته شده که این مبلغ از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تامین می شود.

خادمی همچنین بیان کرد: ۵۵۰ میلیارد تومان نیز برای شهرداری ها و دهیاری های کشور و یک میلیارد و ۳۴۷ میلیون تومان نیز برای نیروی انتظامی در نظر گرفته شده که این بودجه توسط سازمان شهرداری ها و سازمان حمل و نقل جاده ای تملک می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته از محل ردیفی که اعلام شد، بودجه ابلاغ شده به یزد ۱۱.۲ میلیارد تومان بود اما آنچه تخصیص یافت، ۳ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان بود.

مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری یزد عنوان کرد: از هر برگ جریمه ای که درون شهرها صادر می شود، ۶۰ درصد برای شهرداری های آن استان و ۴۰ درصد در موارد دیگر هزینه می شود که ۲۰ درصد از این ۴۰ درصد برای راهنمایی و رانندگی و درصدی به صندوق بیمه و بقیه آن به تفکیک در محل های مختلف هزینه می شود.

خادمی با اشاره به هزینه‌کرد این مبالغ افزود: از ۳ میلیارد و۴۹۰ میلیون تومان که تخصیص یافت و از این سهم ۶۰ درصد، ۷۰ درصد در شهرها هزینه می شود و ۳۰ درصد در روستاها و ۴۷ درصد کل درآمد سال گذشته به شهر یزد تخصیص داده شد.

وی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۹۵ حدود هزار و ۶۶۱ نفر در جاده‌های کشور فوت کردند اما خوشبختانه از زمان اجرای کنترل سرعت با دوربین ها و اقداماتی در راستای اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز، حضور پلیس و موارد آموزشی و ...، شاهد کاهش چشمگیر حوادث رانندگی بودیم و این اقدامات باعث کاهش تلفات و مجروحان بود که ۸.۱۱ درصد کاهش مجروحان تصادفات رانندگی در کشور رتبه نخست را از آن خود کردیم.

خادمی با اشاره به کاهش تصادفات در هفت ماهه امسال اظهار امیدواری کرد: با آموزش و اطلاع رسانی به شهروندان در رانندگی حادثه ای را شاهد نباشیم.