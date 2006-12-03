انتقاد وزیر بازرگانی از روند فعلی جهانی سازی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بازرگانی امروز در همایش بین المللی سازمان جهانی تجارت و چالش‌های جهانی شدن در کشورهای مسلمان در سالن همایش‌های صدا و سیما افزود : جهانی شدن امروزه از فرآیند تجارت نیز فراتر رفته و به بسیاری از موضوعات دیگر نیز سرایت کرده است و کشورهای مسلمان قاعدتا در فرآیند جهانی شدن با چالش هایی روبرو هستند .

سید مسعود میرکاظمی اضافه کرد: سرعت جهانی شدن و فشردگی رقابت‌ها ، اکنون بسیار سریع است و تحولات فراوانی در ارتباطات منطقه ای و بین المللی ایجاد شده که متاثر از رشد بالای جهانی شدن است .

میرکاظمی اضافه کرد : اکنون سرعت جهانی شدن و فشردگی رقابت‌ها بسیار سریع است و تحولات فراوانی در ارتباطات منطقه‌ای و بین المللی ایجاد شده که نشان دهنده رشد بالای جهانی شدن است .

وی سپس به آمار تجارت و تولید جهان طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود : نسبت صادرات به تولید ناخالص اقتصاد جهان از 5/12 درصد در سال 1970 به 20 درصد در سال 1990 رسید و متوسط رشد تولید جهانی نیز از 5/2 درصد در سال 1998 به 6/4 درصد در سال 2005 رسید. البته متوسط رشد تجارت نیز از 6/4 درصد در سال 1998 به 3/7 درصد در سال 2005 افزایش یافت که نشان دهنده شکوفایی ارتباطات و مبادلات تجاری کشورها با یکدیگر است .

وی در رابطه با سازمان جهانی تجارت و نقش کشورهای مسلمان در آن نیز گفت : از 57 کشور مسلمان جهان 40 کشور به WTO پیوسته اند و 13 کشور در حال پیوستن هستند و 4 کشور نیز تاکنون در خواست عضویت کرده اند ، که این مساله ایجاد قوانین و رویه های واحد میان کشورهای مسلمان را دشوار می سازد .

میر کاظمی با بیان این که بخش عمده سهم کشورهای در حال توسعه از اقتصاد جهان را کشورهای شرق آسیا پوشش می دهند ، آن را نشانه ضعف کشورهای مسلمان در نقش آفرینی در عرصه اقتصاد جهانی دانست .

وی همچنین با انتقاد از روند فعلی جهانی سازی گفت : تحمیل تعهدات طاقت فرسا و بی عدالتی در تمامی عرصه ها و نشست‌ها علیه کشورهای در حال توسعه و فشار بر ورود کشورهای صنعتی به بازارهای خدماتی کشورهای در حال توسعه عامل ایجاد بحران اقتصادی در این کشورها شده است . به گفته وی، طولانی کردن فرآیند الحاق آنها به WTO و تداخل مباحث غیر اقتصادی در این زمینه دیگر نشانه های روند نادرست جهانی شدن است .

میرکاظمی درباره چالش های کشورهای مسلمان برای پیوستن به WTO گفت : سهم کشورهای اسلامی از کل صادرات جهان فقط 6/8 درصد است که نسبت به جمعیت آنها قابل قبول نیست.

وزیر بازرگانی همچنین با اشاره به این که مبادلات میان کشورهای مسلمان فقط 15 درصد کل مبادلات تجاری آنها را تشکیل می دهد ، آن را علامت روابط ضعیف اقتصادی میان آنها دانست و گفت : در کشورهای مسلمان هنوز رغبتی برای تعرفه های ترجیحی و توسعه با یکدیگر دیده نمی شود و تعاملات تجاری کشورهای مسلمان با دیگر کشورها به مراتب بیش از روابط درونی آنها است و اتحادیه اروپا هم اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری کشورهای مسلمان است .