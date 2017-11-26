حریفان کمانداران ایران در مرحله حذفی مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، در ادامه رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا که به میزبانی بنگلادش در حال برگزاری است، عصر امروز ملیپوشان کامپوند و ریکرو کشورمان در بخش انفرادی، تیمی و میکس به رقابت پرداختند.
در بخش ریکرو تیمی زنان، ایران با ترکیب مهسا بدخشان، نیلوفر علیپور و پارمیدا قاسمی به رقابت پرداخت و با ۱۸۵۶ امتیاز هشتم شد. ایران در مرحله حذفی مقابل مغولستان قرار میگیرد. در ریکرو میکس، ایران با ترکیب نیلوفر علیپور و صادق اشرفی وارد میدان شد که با۱۲۸۱ امتیاز دهم شد. ایران در مرحله حذفی به مصاف کمانداران مغولستان میرود.
در کامپوند تیمی مردان، ایران با ترکیب اسماعیل عبادی، یاسر عمویی و مجید قیدی با ۲۰۶۲ امتیاز پنجم شد. ایران در مرحله نخست استراحت دارد و در دور دوم مقابل قزاقستان قرار میگیرد. در کامپوند میکس، اسماعیل عبادی و فرشته قربانی ترکیب تیم ملی کشورمان را تشکیل میدادند که با ۱۳۷۷ امتیاز هفتم شدند. ایران در نخستین گام مقابل عراق تیر میزند.
در بخش انفرادی ریکرو زنان، نیلوفر علیپور با امتیاز ۶۳۰ بیست و چهارم، پارمیدا قاسمی با امتیاز ۶۲۶ بیست و ششم و مهسا بدخشان با امتیاز ۶۰۰ چهل و سوم شدند. در کامپوند انفرادی مردان، اسماعیل عبادی با امتیاز ۶۸۹ رتبه پانزدهم، یاسر عمویی با امتیاز ۶۸۷ هجدهم، مجید قیدی با امتیاز ۶۸۶ بیستم شدند.
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