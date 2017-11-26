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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

در یک اقدام خداپسندانه انجام گرفت

وقف یک خانه با تمام امکانات توسط بانوی خیر در هشترود

وقف یک خانه با تمام امکانات توسط بانوی خیر در هشترود

هشترود- حاجیه خانم فاطمه محمودی منزل مسکونی خود را با تمام اثاثیه و لوازم و امکانات رفاهی وقف حسینیه خواهران بنام حسینیه فاطمیه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی امام جمعه هشترود عصر امروز یک شنبه در این مراسم گفت :  ترویج و تثبیت وقف نیاز به فرهنگسازی دارد.

رحیمی با بیان اینکه بهترین وسیله برای جاودانگی نام و اموال، وقف است افزود : هدف از وقف اعمال یک اندیشه خیرخواهانه به منظور کمک به دیگران است و وقف زمینه‌ساز توسعه‌ اخلاقیات در جامعه است.

 این بانوی خیر افزود : موقوفه یاد شده  برای ترویج فرهنگ قرآنی، سیره اهل بیت (ع) و فعالیت های فرهنگی وقف شده است تا برای همیشه آوای ملکوتی قرآن در این خانه طنین انداز شود.

قیمت این خانه در حدود ۲ میلیارد ریال است.

کد مطلب 4155851

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