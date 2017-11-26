سعد الحریری: همواره به عربستان وفادار خواهم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله «الرجل» عربستان، «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان مدعی شد که عربستان بارها به لبنان کمک کرده و میان شیعیان و اهل سنت در این کشور تفاوتی قائل نشده است.

وی در مصاحبه با مجله «الرجل» همچنین مدعی شده است که ایران حزب الله را در منطقه به کار گرفته است و این یکی از عوامل بی ثباتی در لبنان است.

حریری در ادامه اتهام زنی خود به حزب الله و ایران گفت که حزب الله قدرت اداره کشور را ندارد و توان این حزب از سلاحی است که به وسیله ایران برای حزب الله ارسالمی شود. وی بار دیگر به سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم واکنش نشان داد و گفت: سخنان رئیس جمهور ایران در خصوص لبنان قابل قبول نیست، او نمی تواند تصمیم گیری کند که ما در لبنان چه می خواهیم.

نخست وزیر لبنان با اشاره به مسأله سلاح حزب الله هم گفت که این یک مسأله منطقه ای است و فقط به داخل لبنان مربوط نمی شود و او نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد.

وی در خصوص پرونده سوریه هم اظهار نظر کرده و گفته اگر دخالت روسیه نبود، بشار اسد از قدرت کنار گذاشته شده بود و مدعی شده که ایرانی ها بعد از اینکه در این مأموریت یعنی حفظ اسد، شکست خوردند از روسیه خواستند که وارد عمل شود.

حریری که به تازگی با استعفای عجیب خود از عربستان، لبنان را به لبه پرتگاه بحران جدیدی کشانده بود مدعی شد که به روسیه اعلام کرده که اجازه نخواهد داد دولت سوریه «ثبات و حاکمیت لبنان» را مورد هدف قرار دهد.

نخست وزیر لبنان در خصوص روابط خود با عربستان هم گفت که به نظر او محمد بن سلمان فردی چالش پذیر است و نگاه ویژه ای در خصوص آینده دارد و بدون خستگی در حال کار کردن است. وی در خصوص رابطه ویژه خود با عربستان هم گفت که این رابطه از زمان کودکی ایجاد شده است و عربستان لطف زیادی به پدر او داشته است به همین دلیل او و خانواده اش همواره به عربستان وفادار خواهند بود.