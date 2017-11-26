پرونده های طلاق در محمدیه ۱۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز عباسی در حاشیه دیدار با امام جمعه محمدیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری خوشبختانه شاهد کاهش پرونده های طلاق در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان بوده ایم.

رئیس دادگستری محمدیه ضمن تشریح فعالیت های هشت ماهه دادگستری این شهر بیان کرد: در هشت ماه گذشته بیش از۱۲ هزارپرونده وارده اعم از کیفری، حقوقی، خانواده دردادگستری محمدیه صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش وارده داشته ایم.

وی افزود: با توجه به رشد ۲۲درصدی ورودی پرونده ها دراین دادگستری بیشترین پرونده ها درحوزه حقوقی حدود ۴۲ درصد و شورای حل اختلاف حدود۴۰ درصد بوده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

رئیس دادگستری محمدیه تصریح کرد: خوشبختانه با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شده در دادگستری وهمچنین بهرمندی از ظرفیت بالای شورای حل اختلاف شاهد کاهش ۱۸درصدی طلاق درمحمدیه درهشت ماه امسال بودیم.

عباسی یادآورشد: درهشت ماه گذشته بیش از ۱۴هزار پرونده دردستگاه قضایی محمدیه رسیدگی و مختومه شده است.

وی همچنین اظهارداشت:درحال حاضر ۲۰۰ نفر از شهر محمدیه درزندانهای استان هستند که درتلاش هستیم به طورقانونی نسبت به کاهش افراد زندانی اقدام کنیم چرا که معتقدیم زندان باعث هم پاچیدگی خانواده می شود و خانوادها را درمعرض آسیب های اجتماعی قرار می دهد.

بهروز عباسی همچنین خواستار همکاری دیگر نهادهای قضایی درشهر محمدیه ازجمله پلیس آگاهی و پزشک قانونی برای تسریع در رسیدگی به پرونده ها شد.