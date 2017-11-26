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۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۸

در یزد انجام می‌شود؛

اجرای موسیقی زنده «از عشق بگو» به نفع زلزله‌زدگان غرب کشور

اجرای موسیقی زنده «از عشق بگو» به نفع زلزله‌زدگان غرب کشور

یزد ـ‌ ارکستر زهی مسیحا با عنوان «از عشق بگو» با صدای بامداد فلاحتی و آهنگسازی مجتبی حبیبی به نفع زلزله‌زدگان کرمانشاه ۹ و ۱۰ آذرماه در یزد به اجرای موسیقی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه هفت قطعه متشکل از قطعات با کلام، بی کلام و قطعات آوازی بر مبنای موسیقی اصیل ایرانی در مایه دشتی، ابوعطا و اصفهان بر اساس اشعاری از هما میرافشار، هوشنگ ابتهاج، علیرضا بدیع و ... با صدای بامداد فلاحتی خواننده مطرح کشور اجرا خواهد شد.

این برای اولین بار است که یک گروه زهی کامل و بومی از نوازندگان استان به اجرای موسیقی زنده می‌پردازند و این اولین اجرای رسمی موسیقی این خواننده یزدی در زادگاهش است.

این اجرا به غیر از خواننده و رهبر ارکستر ۱۱ نوازنده دارد و فرایند ساخت، تنظیم و آماده‌سازی ارکستر حدود شش ماه زمان برده است.

نوازندگان این ارکستر زهی عبارتند از: محمدرضا سرسنگی، محمد شرعیاتی، مهدی نیک‌خوی و علی عفیفیان (نوازندگان ویولن)، فرشید سعادتمند (ویولن سل)، احمد خشنود (ویولن آلتو)، جواد میرجلیلی (کنترباس)، محمد نصیری‌زاده، حامد نصیری‌زاده، امید حاجی‌زاده و مهدی کربلایی‌اکرمی (گروه کوبه‌ای) و آرش ناصر المعمار (پیانو).

مجوزهای لازم برای اجرای این برنامه اخذ شده و بخشی از عواید این اجرای زنده به زلزله‌زدگان غرب کشور اهدا خواهد شد.

این برنامه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حوزه هنری یزد و انجمن موسیقی یزد برگزار می‌شود.

اجرای زنده موسیقی «از عشق بگو» پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ آذرماه ساعت ۲۰:۳۰ در سالن تربیت معلم شهید پاکنژاد واقع در بلوار دانشجو به روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 4155897

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