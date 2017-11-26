لزوم حذف روادید از مرز رسمی خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اکبری امروز در نشست با رئیس کل گمرک ایران که در پایانه مرز رسمی خسروی برگزار شد، اظهار داشت: ضعف های زیادی در حوزه صادرات داریم و ان شاءالله با تلاش و پیگیری استاندار کرمانشاه مرتفع گردد.

فرماندار شهرستان قصرشیرین خواستار توجه جدی برای شناسایی نیازهای جدید بازار عراق شد و افزود: صادرکنندگان سنتی نمی‌توانند مشکلات ما را حل کنند.

وی به ظرفیت‌های بسیار زیاد مرز رسمی پرویزخان اشاره کرد و گفت: پس از بسته شدن، تلاش های زیادی برای بازگشایی این مرز انجام شده است.

اکبری خواستار حذف روادید از مرز رسمی خسروی شد و گفت: برای توسعه مرز رسمی خسروی نشست هایی مستمر با طرف عراقی برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه مرز رسمی پرویزخان از یک نابسامانی زیرساختی رنج می‌برد و طرح جامع آن نیازمند بازنگری است، افزود: با بسته شدن مرز رسمی پرویزخان، چندین هزار کارگر بیکار شدند که از محل کمک‌های مردمی به زلزله زدگان به این افراد کمک می‌شود.