مستند" روستا به روستا با شاهدان " به نیمه راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشرارزشهای دفاع مقدس؛ این مستند که در 13 قسمت تلویزیونی برای پخش از شبکه سوم سیما آماده می شود به نقش عشایر عرب در روزهای آغاز جنگ تحمیلی در روستاهای مرزی خوزستان می پردازد.

محمد علی فارسی کارگردان این مستند که در ابتدا " خط مقدم" نام داشت در مورد ساختار و محتوایی این مجموعه در دست تولید گفت: از میان انبوه سوژه های بکر و زیبایی که در طول تحقیق به آنها دست یافته ایم، صرفا حوادث و شخصیت هایی را برگزیده ایم که مستقیما به نقش و تأثیر عشایر عرب خوزستان در جنگ اشاره دارد.

به همین جهت به جز "شهید علی هاشمی" سردار گمنام عرب که ناچاریم برای دنبال کردن زندگی ایشان تا پایان جنگ همراه او باشیم . بقیه حوادث متعلق به چند ماه نخست جنگ است. چند ماهی که هنوز نیروهای نظامی اعم از ارتش ، سپاه و بسیج انسجام کافی نیافته اند و بار جنگ به ویژه در خوزستان به دوش مردم بومی بوده است و اتفاقا در همین مقطع است که می توان بر اساس اسناد و شواهد زنده که همان مردم عرب بومی هستند، به نقش مثبت عشایر پرداخت.

فارسی در ادامه با توجه به اینکه این مستند توسط معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برای پخش در پایان سال جاری و همزمان با اعزام کاروانهای راهیان نور تهیه می شود، افزود: علی رغم استقلال هر بخش ، سوژه ها به گونه ای انتخاب و پشت سر هم قرار گرفته اند که در نهایت مخاطب راهمچون قطعات پازل، به تصویری کلی از وضعیت دردناک و مقاومت مردانه مردم خوزستان می رساند. به گونه ای که این فرصت را در اختیار ما گذاشته تا درباره نقاط حساس و کلیدی که از علل مهم برتری نیروی دشمن در اوایل جنگ بود، تاکید بیشتری داشته، با تکرار برخی از موضوعات در هر قسمت و هر بار از زاویه ای جدید مطالب کاملا در ذهن مخاطب بنشیند.

کارگردان مستند" مهاجران" با اشاره به ساختار متفاوت فیلم جدید خود گفت: با قطعیت مدعی هستیم به ساختاری بدیع و نو رسیده ایم ولی در مورد جذابیت و اثر گذاری بر مخاطب فعلا نمی شود نظری قطعی و روشن داد، آنچه مسلم است امیدواریم این شیوه بر خلاف ساختارهای مصاحبه محور که تبدیل به کلیشه شده بتواند یک باردیگر مخاطبی که ازهر گونه فیلم داستانی و مستند جنگی گریزان است را به موضوع و حوادث جنگ علاقمند کند. درهر صورت با اطمینان می گویم برای رسیدن به نقطه مطلوب همه توان علمی و تجربیات قبلی خود را بکارگرفته ام و به نتیجه کار امیدوارم.