گفتمان ایرانیان خارج از کشور ارتباط نخبگان و دستگاه های مرتبط است/ جایگاه دین در تقویت اقتدار ملی در همایش گفتمان ایرانیان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شهاب الدین دارایی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: به رغم توانمندی ها و ظرفیتهای بالای ایرانیان خارج از کشور، آنها در گیر چالشهای مختلف به ویژه چالشهای فرهنگی هستند که این امر را می توان طبیعی دانست.

وی افزود: از سوی دیگر در فضای جهانی شدن و سیطره فرهنگ مدرنیسم، حفظ هویت میان اقوام جوامع مختلف مسئله ای حیاتی و وظیفه ای مهم تلقی می شود. هر گروه و اقلیتی به تناسب تأثیرگذاری و با توجه به پیشینه، فرهنگ و تاریخ خود در صدد حفظ فرهنگ خود هستند که بیشترین مسئولیت در این میان برعهده رهبران فکری، نخبگان است.

وی انتقال میراث فرهنگی و معنوی از یک نسل به نسل بعد را حائز اهمیت دانست و گفت: در فرآیند حفظ هویت یک قوم، چالشهایی وجود دارد که ایرانیان خارج از ایران نیز از آن مصون نیستند.

حجت الاسلام دارایی اتصال به سرچشمه های هویتی را عامل باور حضور خود دانست و یاد آور شد: 3 تا 5 میلیون ایرانی در 80 کشور جهان زندگی می کنند که اکثریت این تعداد در آمریکای شمالی به ویژه کانادا اقامت دارند و اگر دولتها، رهبران فکری و نخبگان در برای حفظ و صظیانت هویت آنها اقدامی صورت ندهند حفظ فرهنگ، باورها و ارزشها بسیار دشوار است.

دبیر دومین همایش گفتمان ایرانیان مقیم خارج از کشور با رویکرد هویت ایرانی تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران بنا به ماهیت انقلاب که انقلابی فرهنگی است، خود را موظف به حمایت و حراست هویت مردم دانسته و این امر به مردمی که در نقشه جغرافیایی زندگی می کنند محدود نمی شود و تمام ایرانیان اقصی نقاط عالم را در برمی گیرد.

نخستین همایش گفتمان ایرانیان مقیم خارج از کشور سال 79 برگزار شد که به بررسی مشکلات و چالشهای ایرانیان پرداخت. دغدغه های ایرانیان مقیم خارج از کشور به ویژه نسل سوم انقلاب در این همایش مطرح و پس از آن مجله هویت منتشر و میان ایرانیان خارج از ایران توزیع شد. عنوان این مجله علاقه شخصیتها، متفکران و نخبگان ایرانی جهان را به خود جذب کرد و پردازش موضوع هویت، به چالش کشیدن و نقد کردن آن مورد توجه قرار گرفت.

این همایش در سه محور برگزار می شود. محور اول بیشتر آسیب شناسی زبان، فرهنگ و دین ایرانیان مقیم خارج از کشور را مد نظر دارد و محور سوم نیز مهمترین بحث همایش انتخاب شده است.

چالشهای فرا روی هویت ایرانیان در خارج از کشور نخستین محور همایش محسوب می شود که در زیر مجموعه آن آسیب شناسی زبان فارسی، تحول پذیری هویت ایرانی در تعامل با فرهنگهای دیگر، گسست فرهنگ و بحران هویت، باورهای و ارزشهای دینی فرهنگی و هویت، خرده فرهنگ مهاجران و هویت ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

جهانی شدن و هویت ملی نزد جامعه ایرانی خارج از کشور دومین محور این همایش است. هویت ملی در فرآیند جهانی شدن(تهدیدها و فرصتها)، نقش دولتها در پاسداری از هویت ملی در چالش با جهانی شدن، مسئولیت و رسالت نخبگان و رهبران فکری جامعه در تبدیل تهدیدها به فرصتها، جایگاه دین در تقویت اقتدار ملی با تکیه بر هویت ملی، نقش آفرینی زبان و ادب فارسی در فرآیند شکل گیری هویت ملی ایرانیان و جهانی شدن فرهنگ موضوعات فرعی است که محور دوم را دربرگرفته است.

راه های تقویت هویت ایرانیان به عنوان سومین و مهمترین محور به بازیابی هویت ملی در پرتو آموزه های دینی، احیای هویت ملی در احیای زبان فارسی، تأثیر آثار ادبی و مواریث فرهنگی در بازشناسی هویت ایرانی، ضرورت تبیین الگوی ایرانی در حوزه تعالیم (نظری) و تربیت(عملی) خواهد پرداخت.

حجت الاسلام شهاب الدین دارایی در ادامه اظهار داشت: از 8 ماه پیش فعالیت سه کمیته اجرائی علمی و هماهنگی این همایش آغاز شد. این همایش می تواند مشارکت همه دستگاه هایی را در پی داشته باشد که در حوزه ایرانیان خارج از کشور فعالیت می کنند. چرا که با توجه به اهمیت این موضوع برای نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 شورای ایرانیان خارج از کشور با ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

بهمن معظمی دبیر اجرایی همایش گفتمان ایرانیان خارج از کشور نیز با اشاره به استقبال از این فراخوان مقاله این همایش اظهار داشت: بیش از 150 مقاله دریافت کردیم که از این تعداد 36 مقاله از ایرانیان خارج از کشور 22 مقاله از صاحبنظران داخلی در این همایش ارائه می شود و 64 مقاله دیگر نیز در مجموعه مقالات همایش منتشر خواهد شد.

وی افزود: مقالاتی که از خارج کشور به دست ما رسیده مقالاتی پژوهشی – تحقیقی تلقی می شود و از سوی سه نسل مختلف مهاجران ارائه شده است. نسلی که در سالهای پیش از انقلاب مهاجرت کردند، نسلی که در دوران انقلاب مهاجرت کرده و نسل جدید مهاجران.

دبیر اجرایی همایش یادآور شد: اساتید دانشگاهی، شخصیتهای علمی و فرهنگی ایرانیان در کشورهای محل اقامت در از ارائه کنندگان این مقالات هستند. این در شرایطی است که مقالات این همایش 50 درصد نسبت به مقالات همایش پیش افزایش یافته است.

دبیرهمایش تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش ایجاد فرصتی برای مدعوین است تا بنابر تخصص خود به وازرتخانه ها و دستگاه های مرتبط وصل شوند. از این رو، آنها از مؤسسه رویان، انستیتو پاستور و عسلویه بازدید خواهند داشت این امر باعث می شود تا با بخشی از توفیقات ایرانیان آشنا شده و با استفاده از ظرفیتهای داخلی با بخشهای نظری و عملی همکاری کنند.

همایش گفتمان ایرانیان مقیم خارج از کشور طی روزهای 14 تا 16 آذر ماه در کتابخانه ملی برگزار می شود.

محمد حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشار اسلامی، حجت الاسلام محمود محمدی عراقی رئیس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و اسفندیار رحیم مشاعی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگردی و صنایع دستی از سخنرانهای افتتاحیه این همایش معرفی شده اند . غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی سخنرانی اختتامیه این همایش را برعهده دارد.