حال جسمانی آیت الله «عیسی قاسم» وخیم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری المیادین به نقل از یکی از رهبران ارشد جمعیت «الوفاق» بحرین اعلام کرد که وضعیت جسمانی شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان این کشور که همچنان در بازداشت خانگی رژیم آل خلیفه به سر می ‏برد، وخیم است.

همزمان با انتشار این خبر، منابع خبری از حضور گسترده نیروهای امنیتی آل خلیفه در اطراف منزل شیخ عیسی قاسم خبر دادند.

منابع خبری همچنین افزودند که مقامات آل خلیفه برای اولین بار اجازه حضور پزشکان برای معاینه آیت الله عیسی قاسم را داده اند.

شبکه خبری «المیادین» گزارش داد که معاینه پزشکان دولتی از شیخ عیسی قاسم تحت تدابیر امنیتی شدید وزارت کشور بحرین انجام شده است.

گفتنی است که رژیم بحرین بیش از هفت ماه است آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور را در منطقه «الدراز» مورد حبس خانگی قرار داده است.