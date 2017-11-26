به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل آذر که یکشنبه شب در جمع مخاطبان نمایشگاه کتاب سخن می گفت، خطاب به والدین گفت: پدر و مادرها وظیفه دارند در خانه کتاب بخوانند و بهجای کاسه و بشقاب کتاب هدیه دهند و در خانه کتابخانهای حتی حقیر و کوچک داشته باشند، تمام اتفاقات خوب این دنیا محصول کتاب است.
اسماعیل آذر در این نشست در باب قناعت و فواید آن سخن گفت و این موضوع را از دید اندیشمندان حوزه فرهنگ و فلسفه بررسی کرد. آذر ضمن تأکید بر معنای فقر گفت: همه ما ممکن است فقر داشته باشیم؛ اما حاضر نشویم سرمان را خم کنیم. به قول حافظ: «ای گدایان خرابات خدا یار شماست/ چشم انعام ندارید ز انعامی چند»؛ این حافظ است که به آب چشمه خورشید دامن تر نمیکند.
وی افزود: بشر متوجه نشده که این ها نمی توانند کاری کنند، جای دیگر باید در بزنند: «در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران/ به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد»؛ در خانه هرکس را بزنید به شما شرم و تلخی میدهد. باید بدانیم کجا دستمان را دراز کنیم. نباید دستبوس کسی شویم و نباید در مقابل انسانی که مثل خودمان است خم شویم.
او در ادامه به هِنری دیوید ثورو، فیلسوف آمریکایی اشاره کرد و درباره او گفت: وقتی سورو از دانشگاه هاروارد فارغالتحصیل شد، در یکی از جنگلهای ایالتهای آمریکا در وسط جنگل برای خود اتاقکی ساخت و تمام طول سال را جز شش هفته که کار میکرد، در آن اتاقک به مطالعه میپرداخت. وقتی از او مالیات خواستند، گفت: به دولتی که برده داری را تشویق میکند، هرگز مالیات نمیدهم.
به گفته استاد آذر، سورو کتابی درباب اقتصاد تألیف میکند و در آخر ترجمه حکایتی از سعدی را مینویسد، آن حکایت که از دلیل آزادگی سرو میپرسند و ماحصل آن این است که: گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم/ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد.
دکتر آذر افزود: همه این معرفتها را کتاب به ما میدهد، همان گونه که حافظ که شاعری غزلسراست، ناگهان در میانه غزل میگوید: پیوند عمر بسته به موییست هوشدار/غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟
به گفته اسماعیل آذر «هر وقت غم آدمی به پایان برسد، عمر او نیز به پایان رسیده است؛ غم با زندگی پیوند خورده است، هنر ماست که از ناملایمات و نامردمیها تندیس شادی برآریم و به همه آنها بخندیم.»
به گزارش خبرنگار مهر، پس از سخنان دکتر آذر هنرجویان موسسه گل واژه شعر شیراز به گلستان خوانی، شاهنامه خوانی و اجرای مشاعره پرداختند که با استقبال بسیار مردم مواجه شد.
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