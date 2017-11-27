ایران ناکام ترین تیم مسابقات کبدی آسیا بود

هادی اشترک در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان مسابقات کبدی قهرمانی مردان آسیا در گرگان که با سومی تیم ایران به پایان رسید، گفت: با اینکه تیم بسیار خوبی داشته و اردوهای خوبی پشت سر گذاشته بودیم اما اتفاقاتی رخ داد که مدال طلا به مدال برنز تبدیل شد.

اشترک به بازی نیمه نهایی اشاره و تصریح کرد: من بازیکنی هستم که چهارسال در لیگ حرفه ای ستارگان کبدی هند بازی کرده ام اما در مقابل پاکستان جزو بازیکنان ذخیره بودم که برایم عجیب بود. ما ۱۱ امتیاز از پاکستان عقب بودیم و زمانی که به بازی آمدم نتیجه برگشت و مساوی شد. در کل اشکالاتی در ترکیب تیم وجود داشت.

وی درباره اینکه توجه بازیکنان معطوف هند در فینال بوده است، اظهار کرد: بله، ما پاکستان را رقیب خود نمی دانستیم و فقط به هند فکر می کردیم.

وی در پاسخ اینکه ایران را تیم ناکام می دانید یا خیر، بیان کرد: صددرصد می پذیرم که ایران ناکام ترین تیم مسابقات بوده زیرا ما در کشور خودمان باید قهرمان می شدیم.

این بازیکن باتجربه کبدی ایران تصریح کرد: سومی ایران یک اتفاق بود و از الان تا بازی های آسیایی جاکارتا حدود ۹ ماه زمان باقی است و با برطرف کردن نقاط ضعف به فکر قهرمانی در آن مسابقات هستیم.

اشترک با تاکید بر اینکه مربیان ایرانی بسیار بهتر از مربیان خارجی هستند، گفت: من معتقدم با انتخاب مربی ایرانی وضعیت بهتر می شود و در بازی های آسیایی قهرمان خواهیم شد.

لازم به ذکر است؛ دهمین دوره مسابقات کبدی قهرمانی مردان آسیا به مدت سه روز در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد و با قهرمانی هندوستان به پایان رسید.