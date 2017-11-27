فعالیت ۷ موکب از رفسنجان طی ایام اربعین در کربلای معلی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کبیریان یکشنبه شب در نشست خبری اظهار داشت: اربعین دنیایی از لطف و معرفت است و انسان احساس میکند وارد فضایی خاص شده که این فضا در دنیای مادی نمیگنجد و بخشی از کار برای امام حسین (ع) که خوب انجام شده مرهون تلاش خبرنگاران و رسانه ها است که به خوبی آن را انعکاس دادند.
وی بیان کرد: در اربعین ۳۲ میلیون نفر در کربلا حضور دارند و مسئولان و خادمان مواکب مهندس، پزشک، مسئول اداره، بازاری، راننده و... هستند که بدون اینکه آموزشی دیده باشند از آنها پذیرایی میکنند.
وی ابراز کرد: البته سختیهای زیادی در این مسیر وجود داشت از جمله ماندن تعداد زیادی از خودروهای حمل بار موکب در گمرک عراق که باید در سال آینده فکری برای آن اندیشیده شود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات رفسنجان عنوان کرد: مسئولان موکب ها حجم کار بالا و مسئولیت سنگینی بر عهده داشتند اما امام حسین(ع) خود به یاری خادمانش میشتابد و مشکلات را برطرف میکند.
کبیریان یادآور شد: موکبها بار سنگینی از دوش ستاد بازسازی برمیدارند و ستاد عتبات عالیات تنها مسئول تأمین آب شرب، برق و سیستم فاضلاب برای موکب ها بود.
وی به مسئولیت خود در بازرسی از موکب ها اشاره و بیان کرد: با توجه به اینکه مسئولیت بازرسی از ۱۰۰ موکب از ۴۰۰ موکب مستقر در کربلا را به عهده داشتم انصافاً موکب خاتمالانبیاء (ص) در بین سایر مواکب در نظم، انضباط و مدیریت نمونه و افتخاری برای شهرستان رفسنجان بود.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان رفسنجان اضافه کرد: امسال هفت موکب از شهرستان رفسنجان در کربلا به ارائه خدمت به زائران پرداختند که شامل خاتمالانبیاء (ص) که جزو موکب درجه یک به شمار می رفت، موکب بیبی شهربانو، موکب خیمهگاه اهلبیت (ع)، موکب دلسوختگان حضرت زهرا (س) کشکوئیه، موکب حسینیه کبوترخان، موکب ابولفضلالعباس (ع) و موکب امام علی (ع) نوق بودند.
