کشف ۴۴ هزار نخ سیگار قاچاق در دهلران

سرهنگ منوچهر مکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه شبانه روزی با عرضه، فروش و قاچاق کالا، ماموران ایست و بازرسی سپتون با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودرو نیسان حامل قاچاق سیگار را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران ایست و بازرسی سپتون با هماهنگی مقام قضایی و در یک عملیات پلیسی این خودرو نیسان را توقیف و متهم را دستگیر و تعداد ۴۴ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران ارزش تقریبی این محموله را ۱۰۰ میلیون ریال براورد کرد و گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.