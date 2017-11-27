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۶ آذر ۱۳۹۶، ۹:۵۵

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران خبر داد:

کشف ۴۴ هزار نخ سیگار قاچاق در دهلران

کشف ۴۴ هزار نخ سیگار قاچاق در دهلران

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از کشف ۴۴ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ منوچهر مکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه روند مبارزه شبانه روزی با عرضه، فروش و قاچاق کالا، ماموران ایست و بازرسی سپتون با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودرو نیسان حامل قاچاق سیگار را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران ایست و بازرسی سپتون با هماهنگی مقام قضایی و در یک عملیات پلیسی این خودرو نیسان را توقیف و متهم را دستگیر و تعداد ۴۴ هزار نخ سیگار قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران ارزش تقریبی این محموله را ۱۰۰ میلیون ریال براورد کرد و گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.

کد مطلب 4156042

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