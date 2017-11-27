نمایشگاه کتاب در کرمان برگزار می شود

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب در کرمان اظهار کرد: نمایشگاه کتاب از ۱۳ تا ۱۹ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق واقع در جاده باغین برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: محوطه مصلی کرمان به دلیل نداشتن امکانات زیر ساختی محل مناسبی برای برگزاری نمایشگاه کتاب نیست.

علیزاده با اشاره به اینکه ناشران در حال ثبت نام برای شرکت در نمایشگاه کتاب هستند، گفت: برای نمایشگاه کتاب ۳۰۰ تا ۴۰۰ غرفه اختصاص داده شده است که انتظار می رود بیش از ۳۰۰ ناشر در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تصریح کرد: امسال همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب، نمایشگاه مطبوعات هم در محل نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق برگزار می شود و این در حالی است که تجمع خوبی بین اهالی رسانه، کتاب و ناشران روی می دهد.

علیزاده با بیان اینکه وزارت ارشاد ۲۰ درصد تخفیف خرید کتاب را به عموم را مدنظر گرفته است، افزود: ۱۰ درصد تخفیف از سوی ناشران به عموم مردم برای خرید کتاب تخفیف داده می شود و در مجموع مردم می توانند با ۳۰ درصد تخفیف کتاب مورد نظر خود را خریداری کنند.

وی یادآور شد: برخی ناشران برای بعضی از کتاب ها تا ۵۰ درصد تخفیف را اعمال می کنند.