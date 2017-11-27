شانزدهمین نمایشگاه کتاب استانی تمدید نمی شود

مهدی امیدبخش در گفت و گو با خبرنگار مهر با توجه به اینکه نمایشگاه بر اساس تاریخ اعلام شده، سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۲۰ برگزار می شود عنوان کرد: بر اساس جدول زمان بندی ناچاریم از تمدید نمایشگاه خودداری کنیم زیرا محل دائمی نمایشگاه های شیراز باید برای رویداد بعدی آماده سازی شود.

وی پیرامون همکاری موسسه نمایشگاه های بین المللی شیراز با شانزدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب فارس گفت: هیچگاه در دوره های پیشین هم کوتاهی در برگزاری نمایشگاه کتاب صورت نگرفته اما تفاوتی که امسال با دوره گذشته داشتیم جدا از همکاری و تعامل بین دستگاه ها و نهادها را هم در کنار این همراهی شاهد بودیم.

معاون فرهنگی ارشاد فارس ادامه داد: به جرئت می توان از همکاری خوب شهرداری، شورای شهر و معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری در این باره نام برد زیرا در زمینه تبلیغات شهری کمکهای بسیاری به نمایشگاه کردند در حالیکه در سالهای گذشته کمتر شاهد این همکاری بودیم.

امیدبخش همچنین از همراهی سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه هم نام برد و افزود: در این زمینه هم سازمان اتوبوسرانی درخصوص تبلیغات در پایانه ها و بدنه اتوبوس های واحد خیلی به فرهنگ و ارشاد اسلامی یاری رساند.

معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از نقش سازنده صداوسیما مرکز استان در پوشش این رویداد فرهنگی خبر داد و گفت: این همکاری در پوشش تصویری و افزون بر آن رادیویی بسیار قابل توجه بود.

وی از همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استان فارس در زمینه اطلاع رسانی و حضور دانش آموزان در شانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس هم نام برد و یادآور شد: نسبت به سال گذشته نقش و حضور کودکان و نوجوانان محصل خیلی پررنگ تر دیده شد.

امیدبخش با یادآوری اینکه مدیریت موسسه نمایشگاه های بین المللی شیراز در این باره تمام توان خود را بکار گرفت افزود: همواره تلاش و نیت دست اندرکاران به ویژه تیم های اجرایی این موسسه در هرچه بهتر برپا شدن این رویداد بزرگ نمایشگاهی قابل تقدیر است؛ انصافا در برپایی غرفه ها و آیین گشایش شانزدهمین نمایشگاه کتاب فارس و چه اکنون که در حین اجرای برنامه ها هستیم همه توان خود را همراه با یکدلی در اختیار دست اندرکاران نمایشگاه گذاشتند.

معاون فرهنگی ارشاد فارس درخصوص همکاری با دبیرخانه همایش بین المللی ریحانه النبی، بسیج و سپاه در برپایی برنامه های مشترک ادبی و آیینی در این دوره از نمایشگاه هم توضیح داد: در موضوع تجهیز سالنی برای اجرای برنامه افتتاحیه با توجه به اینکه در دوره های گذشته نقطه آسیب نمایشگاه بود، امسال خوشبختانه این همکاری باعث شد مراسم با شکوه و نظم خاصی برگزار شود.

وی اعلام کرد: امسال رضایت مخاطبان از برنامه های نمایشگاه نسبت به دوره های پیشین زیاد شده و نمود آنرا در افتتاحیه احساس کردیم.

امیدبخش افزود: برپایی نمایشگاه کتاب در این اندازه چه سخت افزاری و نرم افزاری، کاری طاقت فرساست به گونه ای که با توجه به حجم کار و ساعت های زیادی وقت از عوامل اجرایی گرفته می شود همه تاکید بر این بود از خستگی چشم پوشی کرده و تلاش کنیم نادیده بگیریم زیرا این رویداد بر اساس کاری دلی انجام می گیرد.

وی همچنین از برپایی شب های «هنر و آگاهی» که به طور مشترک میان بسیج، سپاه و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد هم این تعامل را ستودنی دانست و افزود: این روند حتما می تواند در دوره های آینده راه گشای نمایشگاه کتاب باشد.

وی تعامل سازنده در این دوره از نمایشگاه کتاب فارس را حاصل نگاه فرهنگی مدیر موسسه نمایشگاه های بین المللی شیراز دانست.

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از پوشش خبری و تصویری این دوره از نمایشگاه کتاب هم نام برد و گفت: امسال افزون بر حضور رسانه های دیداری و شنیداری، نقش مطبوعات و خبرگزاری ها در این رویداد بی نظیر بود و نگاه تیزبینانه روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان خبری در این دوره توانست حاوی تاثیراتی باشد که ما را در ادامه مسیر راهنمایی کند و از نقاط ضعف خودمان آگاه شویم.

امیدبخش افزود: نگاه مطبوعات و رسانه ها دست کم بر متفاوت بودن این دوره از نمایشگاه کتاب فارس صحه گذاشته و خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین نمایشگاه کتاب استان فارس که ۲ آذرماه در شیراز با حضور ۸۵۰ ناشر ملی و استانی آغاز بکار کرد، سه شنبه ۷ آذر جاری به کار خود پایان می دهد.