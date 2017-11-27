به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز برگزار میشود و در یکی از دیدارها در قم تیم فوتبال صبای قم در دیداری خانگی پذیرای تیم مدعی بادران تهران است و برای کاهش فاصله با تیمهای بالاتر از خود به میدان میرود.
تیمهای فوتبال صبای قم و بادران تهران امروز دوشنبه از ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام قم میزبان تیم بادران تهران است و در حالی در ورزشگاهی احتمالاً خالی از تماشاگر به دیدار حریف تهرانی میرود که بحران و مشکلات اساسی بر این تیم سایه افکنده است.
صبای قم در جدول ۱۸ تیمی لیگ دسته اول فوتبال ایران، با ۹ امتیاز در رده شانزدهم قرار گرفته است و یکی از گزینههای جدی سقوط به دسته دوم به شمار میرود و به نظر میرسد صبای قم در مسیری قدم بر میدارد که پیش از این تیمهای نابود شده لیگ برتری نظیری شاهین بوشهر، برق شیراز و شموشک نوشهر در آن مسیر قرار داشتهاند.
با توجه به سقوط ۴ تیم از لیگ دسته اول شانس صبا برای بقا در لیگ دسته اول چندان زیاد نیست و شرایط نابسامان مدیریتی در باشگاه صبای قم هر روز اوضاع این تیم را بدتر میکند و صبا در این شرایط، امید زیادی به پیروزی در بازی امروز برابر تیم بادرانی که به دنبال لیگ برتری شدن است ندارد.
فاصله صبا با تیم پانزدهم جدول که البته تیم این رده هم در پایان فصل به دسته دوم سقوط میکند ۶ امتیاز است و صبا به طور قطع و یقین نیم فصل اول را با حضور در جمع تیمهای فانوس به دست به پایان میبرد اما بادران تهران با ۲۶ امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به نساجی رده دومی، در رده سوم است و باید در قم پیروز شود تا در جمع ۳ تیم بالای جدول بماند.
بادران امسال اسب خود را برای صعود به لیگ برتر زین کرده و تا صدر جدول ۷ امتیاز فاصله دارد با این حال رقیب جدی خود برای لیگ برتری شدن را تیم نساجی مازندران میبیند گرچه هنوز زمان زیادی تا پایان فصل باقی مانده است.
