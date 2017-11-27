۶ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

در اولین سفر پس از حوادث کرکوک؛

«فؤاد معصوم» وارد استان «کرکوک» عراق شد

«فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق در اولین سفر پس از حوادث اخیر استان «کرکوک» وارد این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق وارد استان کرکوک شد.

بر اساس این گزارش، این اولین سفر رئیس جمهوری عراق به استان کرکوک پس از حوادث اخیر این است است. 

معصوم قرار است در جریان سفر به کرکوک با مسئولان این استان در خصوص وضعیت سیاسی و امنیتی آن پس از برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان، گفتگو کند.

معصوم پیشتر به اقلیم کردستان رفته و با برخی از مسئولان اتحادیه میهنی دیدار و گفتگو کرده بود.

وی خواهان حل و فصل مشکلات و اختلافات فی ما بین بغداد و اربیل از طریق گفتگو شده بود. 

