فراخوان بخش عکس ششمین جشنواره تئاتر شهر منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مسابقه عکس تئاتر جشنواره تئاتر شهر که ۲ دوره پیاپی در این جشنواره و با نگاه و روش های متفاوت برگزار شده است و تاکید آن بر یادگیری همراه با آموزش عملی و تئوری تسط اساتید رشته عکاسی بوده است، برای سومین دوره فراخوان تخصصی خود را منتشر کرد.

در فراخوان بخش عکس آمده است که مسابقه عکس تئاتر در ۲ بخش مسابقه عکس تئاتر تهران و مسابقه عکس تئاتر شهر برگزار خواهد شد.

مسابقه عکس تئاتر تهران به عکس هایی از تمامی آثار نمایشی اجرا شده در استان تهران اختصاص دارد که طی یک سال گذشته گرفته شده اند.

داوران این بخش نیز شهاب الدین عادل، آزاده اخلاقی و ابراهیم حسینی اعلام شده اند.

بخش مسابقه عکس تئاتر شهر مربوط به عکاسانی است که علاقمند به عکاسی عملی در طول برگزاری ششمین جشنواره تئاترشهر هستند. علاقه‌مندان برای شرکت در این بخش باید فرم مخصوص بخش مسابقه عکاسی تئاتر شهر (ضمیمه فراخوان) را ارسال کنند. مهلت ثبت نام در این بخش حداکثر تا تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶ خواهد بود.

داوران این بخش ابراهیم حسینی، ابراهیم سیسان و شکوفه هاشمیان اعلام شده اند.

دبیری بخش عکس ششمین جشنواره تئاتر شهر را رضا موسوی عکاس و مدرس عکاسی تئاتر بر عهده دارد.

مطالعه دقیق متن فراخوان و توضیحات اختصاصی هر یک بخش های یاد شده ضروری است.

ششمین جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به عنوان بزرگترین رویداد تئاتری شهر تهران برگزار می شود.