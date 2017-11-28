هیچ لیست مشخصی از بوکسورها برای بازیهای آسیایی نداریم

علی مظاهری مربی تیم ملی بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه انتخاب ملی پوشان برای بازیهای آسیایی و شایعه اعزام ملی پوشان قدیمی و باتجربه به این مسابقات عنوان کرد: طبق تاکید زیادی که اکبر احدی سرمربی تیم ملی هم داشت هیچ لیست مشخصی برای اعزام وجود ندارد بلکه عملکرد بوکسورها در بازیهای انتخابی و برون مرزی مشخص می کند مسافران جاکارتا چه کسانی خواهند بود.

وی در خصوص شرایط احسان روزبهانی و فعالیتش در یک وزن بالاتر تصریح کرد: احسان بوکسور بزرگ و صاحب نامی است برای بوکس ایران یک برند محسوب می شود. تمریناتش در آلمان را پیگیری می کنم و معتقدم خیلی خوب تمرین می کند. در مورد تغییر وزن هم این تصمیم شخصی وی بود هرچند معتقدم در وزن ٨١ کیلوگرم با توجه به شناخت و تجربه خوبی که کسب کرده شانس بیشتری برای کسب مدال داشت.

مظاهری در پاسخ به این سوال که چرا در مراسم تجلیل از ناطق نوری حضور نداشتید گفت: متاسفانه کرمانشاه بودم و نتوانستم در این مراسم حضور پیدا کنم. ناطق نوری را خیلی دوست دارم و از نوجوانی در رکاب ایشان بودم. وی پدر بوکس ایران است و همیشه خدمات زیادی به بوکس ایران داشته است. البته مراسم تجلیل خوبی هم در حاشیه رقابتهای قهرمانی کشور برای حاج آقا گرفته شد که در آنجا حضور داشتم.

قهرمان سابق بوکس آسیا در پایان با اشاره به برخی حواشی در آستانه انتخابات فدراسیون بوکس گفت: نباید بوکس را تخریب کرد. طبیعی است که هرکس در انتخابات نظری داشته باشد اما حاشیه سازی به ویژه برای تیم ملی به بوکس لطمه می زند. باید همه با آرامش کار کنند و اگر تبلیغی هم صورت می گیرد در فضایی سالم و به دور از تنش و حاشیه باشد.