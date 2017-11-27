به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر، ناصر کرمی اظهار داشت: در عصر اطلاعات که دانایی رمز بقاست و مهارت‌های شهروندان آینده و دنیایی که در آن زندگی می‌کنند تحت تاثیر آموزش‌ها و ارتباطات الکترونیکی قرار می‌گیرد، آموزش و پرورش در این رهگذر با آموزش از راه دور در راستای تحقق توسعه پایدار کشور فرصت مناسبی فراهم آورده است.

وی تصریح کرد: رسالت اصلی آموزش از راه دور با شعار«آموزش آسان، با کیفیت، همیشه، همه جا و برای همه» این است که اجازه ندهیم حتی یک دانش آموز در هر جایی از کشور و با هر محدویتی که باشد، از تحصیل باز بماند.

کرمی عنوان کرد: دو گروه لازم‌التعلیم‌ها و افرادی که شرایط سنی حضور در مدرسه عادی را از دست داده‌اند امکان ادامه تحصیل در مدارس آموزش از راه دور برایشان فراهم شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: آموزش از راه دور خلاءهایی را که در پوشش تحصیلی بازماندگان از تحصیل داریم را برطرف می‌کند و رویکرد سال جدید، استفاده از تمام ظرفیت‌های آموزش از راه دور برای جذب حداکثری دانش آموزان بازمانده از تحصیل است.

کرمی یادآور شد: تامین عدالت آموزشی، تحقق توسعه پایدار، شیوه‌های مناسب برای محرومیت‌زدایی از طبقه آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده جامعه و احیاء فرصت‌های از دست رفته تحصیل از اهداف این مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: حوزه آموزش از راه دور توانسته است در راهیابی به مدارج بالای علمی برای مشتاقان علم و دانش مشکلاتی همچون پراکندگی جغرافیایی، مشکلات فقر اقتصادی خانواده‌ها و آموزش و پرورش، تاهل زود هنگام، نیاز به اشتغال زود هنگام و نان آور خانواده بودن، بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج و ..... را مرتفع کرده و راه دانش افزایی را تسهیل کند.