سهام آسیایی آسیب دید/یورو به بالاترین میزان دو ماهه خود رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه سهام آسیایی تحت فشار ضعف بازارهای چین و کره سودهای ناچیز اولیه خود را از دست دادند و از رکورد ۱۰ ساله خود عقبنشینی کردند. این درحالیست که یورو در برابر دلار به بالاترین میزان دو ماهه خود رسید.
به این ترتیب پیشبینی میشود ضعف بازارهای آسیایی هم در اروپا تاثیر گذار شود و فوتسی انگلستان، داکس آلمان و کاک فرانسه هر کدام ۰.۱ درصد پایینتر باز شوند.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپن، اماسسیآی، با بازگشایی بازارها تحت تاثیر سود سهام والاستریت در روز جمعه رشد کرد اما رفته رفته سودهای خود را از دست داد و ۰.۹ درصد نسبت به مقدار اولیه خود سقوط کرد.
این شاخص روز پنجشنبه به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۷ تا کنون دست یافته بود؛ بازارهای سهام امسال به لطف افزایش سوددهی شرکتها با بهبود اقتصاد جهانی، از حمایت خوبی برخوردار هستند.
شاخص شانگهای ۰.۹ درصد سقوط کرد و به پایینترین میزان ۳ ماهه خود رسید.
سهام چینی با جهتگیری بازار اوراق قرضه این کشور و حرکتهای جدید برای کاهش ریسک در صنایع مدیریت سرمایه که موجی از تحول را برای بانکهای این کشور به ارمغان آوردهاند، از هفته گذشته وضعیتی متزلزل پیدا کرده است.
در کرهجنوبی پس از اینکه گزارش تحلیلگران اشاره کرد چرخه عظیم تولید تراشه حافظه به زودی محو خواهد شد، سهام تکنولوژی به رهبری سامسونگ الکترونیکس سقوط کرد و شاخص کوسپی این کشور با سقوطی ۱.۴ درصدی همراه شد.
نیکی ژاپن هم با ضررهای سازندگان تراشههای حافظه سودهای اولیه امروز را از دست داد و ۰.۳ درصد افت کرد.
در بازار عرض یورو که در ابتدای امروز به نرخ ۱.۱۹۴۶ دلار که بالاترین نرخ آن از ۲۲ سپتامبر تا کنون است، رسیده بود با اندکی تغییر در نرخ ۱.۱۹۲۶ تثبیت شد.
پول رایج اروپا پس از اینکه دادههای روز جمعه نشان داد اعتماد به نفس تجاری آلمان در ماه نوامبر به رکورد بالای خود رسیده است که یعنی بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا در مسیر شکوفایی قرار دارد، به تدریج تقویت شد.
همچنین توافق حزب سوشالدموکرات آلمان در روز جمعه برای انجام مذاکرات جدید با صدراعظم این کشور آنگلا مرکل در مورد تشکیل دولت ائتلافی، هم به تقویت یورو کمک کرد.
تقویت شدن یورو شاخص دلار در برابر ۶ ارز رقیب را در نرخ ۹۲.۸۰۵ نگاه داشت که فاصله زیادی با پایینترین نرخ دوماهه ۹۲.۶۷۵ که در روز جمعه به دست آمده بود ندارد.
در برابر ین دلار ۰.۱ درصد از ارزش خود را از دست داد و به نرخ ۱۱۱.۴۱۵ ین رسید.
