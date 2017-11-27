به گزارش خبرنگار مهر، بهروز آقایی در نشست خبری درباره نتایج سرمایه گذاری در بندر چابهار و توسعه بندر شهید بهشتی گفت: مهمترین دلیل سرمایه گذاری سنگین دولت در بندر چابهار این است که این بندر تنها منطقه بندری اقیانوسی ایران است که در خارج از خلیج فارس قرار داشته و سوپاپ اطمینان سایر بنادر محسوب می شود

وی درخصوص جایگاه بندر شهید بهشتی در حوزه ترانزیت، ترانشیپ، صادرات و واردات کالا افزود: در منطقه خلیج فارس و دریای عمان حقیقتا جایگاه ترانزیت و ترانشیپ جبلعی امارات متحده عربی و شهید رجایی ایران در رتبه های اول و دوم قرار دارند ولی چابهار ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از بنادر مهم حوزه خلیج فارس و دریای عمان رادارد.

در حال حاضر ۱۴.۵ میلیون تن در سال سوخت در شناورهایی که به بنادر این منطقه تردد دارند مصرف می شود که ۸۵ درصد آن را ایران تامین می کند. باتوجه به موقعیت چابهار در ورودی به دریای عمان و خلیج فارس این بندر می تواند در بخش بانکرینگ (انتقال سوخت مصرفی شناورها) از جایگاه مهمی برخوردار خواهد بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان یکی دیگر از مزایای بندر چابهار را نزدیکی این بندر به حوزه CIS و افغانستان عنوان و اظهار کرد: اگر مقاصد نهایی کالاهایی که توسط شناورهایی که از سایر کشورها وارد حوزه دریای عمان و خلیج فارس می شوند کشورهای آسیای میانه و افغانستان باشد بهترین منطقه برای تخلیه و بارگیری کالا بندر چابهار است.

وی درخصوص جایگاه بندر شهید بهشتی در زمینه ترانزیت تصریح کرد: ۳۲ میلیون جمعیت افغانستان بعنوان پس کرانه بندر چابهار محسوب شده که با توجه به اینکه ۹۵ درصد نیاز افغانستان از طریق واردات انجام می شود اهمیت و جایگاه بندر چابهار مشخص خواهد بود به خصوص که هیچ مسیری امن تر و راحت تر از پهلوگیری بندر چابهار نیست.

به گفته آقایی هزینه تخلیه و بارگیری کالا در بندر چابهار با هدف ترانزیت کشورهای آسیای میانه و افغانستان به ازای کانتینر ۲۰ فوتی، ۱۰۰۰ دلار ارزان تر از پهلو گیری در بندر پاکستان است و ۱.۵ میلیون تومان ارزان تر از بندر شهید رجایی خواهد بود. ضمن اینکه بندر چابهار بعنوان محل بارگیری مواد معدنی افغانستان به صرفه ترین بندر به شمار می رود به خصوص که این کشور معادل دو میلیاردتن به اندازه کل ذخایر نفتی آمریکا مواد معدنی دارد که برای صادرات آنها به بندر چابهار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه از سال ۹۴ تا ۹۶، ۴۱ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شده خاطرنشان کرد: شاید درحالت عادی بندر چابهار سهم چندانی از این میزان واردات نداشته باشد اما در حالت بحرانی این بندر می تواند به عنوان تنها پورت تخلیه کالا مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان درخصوص نقش بندر چابهار در زمینه صادرات تاکید کرد: سیستان و بلوچستان ۱.۲ میلیون تن مواد معدنی در خود دارد که با توجه به اینکه تا ۵ سال آینده معادن منطقه گل گهر به اتمام می رسد و باید از معادن سیستان و بلوچستان شروع به استحصال کنیم اهمیت بندر چابهار به عنوان بندر صادراتی مشخص خواهد شد.

وی با اشاره به اتمام مطالعه فازهای توسعه بندر شهید بهشتی در سال ۸۶ و شروع به فعالیت عمرانی برای توسعه ان بندر از همان سال بیان داشت: تاکنون ۹۰۰ میلیارد دلار و نزدیک به یک میلیارد دلار در این بندر سرمایه گذاری شده است که ۶۵۰ هزار متر موج شن ۱۷۰۰ متر اسکله، ۲۰۳ هکتار استحصال از دریا و افزایش خاک ایران در دریا محوطه سازی با استفاده از مواد حاصل از لایروبی حوضچه بندر و پر کردن آن با بتن. جایگذاری بیش از ۳۵ هزار هکتار و قابلیت انجام هر گونه عملیات بندری بخصوص در حوزه فعالیت کانتینری از نتایج این سرمایه گذاری سنگین است.

وی ادامه داد: بهمن ماه سال گذشته اولین تجهیزات پیشرفته تخلیه و بارگیری شامل ۹ دستگاه جرثقیل در بندر چابهار تخلیه و مونتاژ شد و در اردیبهشت ماه ۱۳ دستگاه لیفتراک تخیله و بارگیری شد. در ماه گذشته نیز ۴ دستگاه مکنده لایروب ۶۰۰ تن بر ساعتی وارد بندر شد و تاکنون دو دستگاه آن مونتاژ شده است و این دستگاه با آلمان ساخته شده است استراکچر ماشین سازی اراک انجام می دهد.

مدیر بندر چابهار درباره طرح های آتی این بندر خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل پنج فاز توسعه بندر شهید بهشتی ظریفت آن تا ۸۵ میلیون تن در سال ارتقا می یابد با این حال کشور چین نیز در حال سرمایه گذاری ۶میلیارددلاری بندر گوادلر پاکستان است که باعث می شود ظرفیت این بندر تا ۴۰۰ میلیون تن بیشتر شود. در پس کرانه های بندر چابهار نیز در بحث ریل و جاده اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است که راه آهن ۶۱۰ کیلومتری چابهار – زاهدان در حال فعالیت بوده و تاکنون ۲۵.۷ درصد از پروژه به انجام رسیده پیش بینی می شود تا سه سال آینده ریل چابهار به زاهدان به پایان برسد.

آقایی در بخش دیگر از اظهارات خود به اخذ ۴۰۳ میلیون دلار تحصیلات از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بخشی از این تسهیلات برای تجهیزات بندری هزینه شد و بخشی هم به انعقاد قرارداد برای انجام فعالیت های عمرانی در این بندر اختصاص یافت. همچنین دو قرارداد با هندی ها به ارزش ۸۵ و ۱۵۰ میلیون دلار به امضا رسانیدم که در ابتدا قرار داد ۸۵ میلیون دلاری انجام می شود و پس از آن وارد قرارداد ۱۵۰ میلیون دلاری می شویم. قرارداد با هندی ها ۱۰ ساله و BOT بوده که در بخش صادرات و ترانزیت سهم ما از هندی ها بیشتر است اما در ترانشیپ هندی ها سهم بیشتری خواهند داشت همچنین هندی ها برای دریافت اپراتوری بندر ورود کنند قرارداد ما با شرکت داخلی سینا ابلاغ نخواهد شد.

وی دیگر قرارداد بندر چهابهار با طرف هندی را ترانزیت ۱۱۰ هزار تن گندم از چابهار و افغانستان عنوان کرد و افزود: هند سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن به افغانستان صادر می کند که اگر این ۱۱۰ هزار تن به طور کامل اجرایی شود می بایست با استفاده از ۴۷ هزار کانتینر که شامل حمل و نقل جاده ای با ۴۷ هزار تریلر در جاده های استان می شود این ترانزیت صورت گیرد بر اساس برآورد اداره کل بنادر سیستان و بلوچستان انتقال این حجم بار از استان صرفا در بخش استانهای سیستان و بلوچستان می تواند ۵ هزار میلیاردتومان گردش مالی ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش ترانزیت از چابهار به افغانستان باید قطعا بخشی از هزینه های جابجایی کالا حذف شود که می تواند شامل هزینه های متقابل گمرکی ایران و افغانستان باشد البته در بحث سوخت تاکنون تعرفه انتقال هر تریلر را از ۳۰ سنت به ۱۰ سنت کاهش دادیم اما برای افزایش ترانزیت باید هزینه های تعرفه متقابل دو کشور برداشته شود.