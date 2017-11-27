به گزارش خبرنگار مهر، محسن احتشام در نشست اعضای اتاق بازرگانی بیرجند با رایزن بازرگانی افغانستان در ایران با اشاره به به پتانسیل ها و ظرفیت های بازار و حجم صادرات بین ایران و افغانستان اظهارکرد: با توجه به مزیت هایی که در استان داریم هنوز به رقم واقعی صادرات نرسیده ایم.

وی با بیان اینکه نیازهای بازار افغانستان با گذشته متفاوت شده است، گفت: اکنون در بازار افغانستان کالای واسطه ای جای کالا های اصلی را گرفته و بیبشتر مواد اولیه وارد بازار افغانستان می شود.

احتشام با اشاره به مشکلات مبادلات مرزی ایران و افغانستان عنوان کرد: با توجه به هزینه تعرفه های ترجیحی واردات نتوانستیم از ورود واردات کالاهای افغانستان استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم مزیت های نسبی را باافغانستان مبادله کنیم، بیان داشت: زمینه مبادلات مزیت های نسبی را باید فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی طولانی ترین مرز مرز مشترک با افغانستان را دارد، عنوان کرد: باید زیرساخت های مرزی را تکمیل و توسعه دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: در گمرک ماهیرود نسبت به گذشته امکانات خوبی ایجاد شده اما هنوز جای کار و فعالیت برای افزایش سرمایه گذاری های مشترک وجود دارد.

وی بیان کرد: در اتاق بیرجند این نگاه را داریم زیرساخت ها را تکمیل کنیم و ضعف هایی که وجود دارد را برطرف کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید جاده ماهیرود به فراه تکمیل شود، گفت: آمادگی داریم مرکز تجاری در فراه را ایجاد کنیم و متقابلا نیز آمادگی برای راه اندازی یک مرکز تجاری افغانستان در خراسان جنوبی را داریم.

احتشام در بخش دیگری از سخنان خود خواستار راه اندازی گمرک رسمی افغانستان در میل ۷۳ یا بازارچه یزدان شد و گفت: راه اندازی گمرک رسمی در یکی از این دو منطقه باعث تسهیل مبادلات مرزی خراسان جنوبی با فراه خواهد شد.