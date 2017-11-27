روابط مرزی خراسان جنوبی و افغانستان گسترش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه در نشست اعضای اتاق بازرگانی بیرجند با رایزن بازرگانی افغانستان در ایران اظهارکرد: گسترش روابط اقتصاد مرز برای ما مورد توجه است که باید این مهم را کاربردی و عملیاتی کنیم.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: با همه وجود باید برای مردم هر دو کشور و مرزنشینان دو کشور کار اساسی انجام دهیم.

وی با تاکید بر اینکه خدمات مرزی باید در بهترین شکل برای رفاه حال مرزنشینان فراهم شود، افزود: سرعت گسترش تحولات در دنیا سریع و شدید است و باید نگاه ها و دیدها را تغییر دهیم.

وی با اشاره به اینکه باید به نگاه های جدید باورهای جدید را اضافه کنیم، بیان کرد: گسترش تحولات مرزها و کشور ما را فرا خواهد گرفت و قطعا در این زمینه صادرات و واردات یک سویه پایدار نخواهد بود.

مروج الشریعه تاکید کرد: باید با مردم بود و برای مردم و به وسیله مردم برای آنها کار کرد.

وی با بیان اینکه اگر غافل شویم برای ما تصمیم گرفته خواهد شد و ما یک مصرف کننده صرف دست چندم خواهیم بود، افزود: باید شرکت ها و تشکل های مشترک بخش خصوصی را برای منافع دو کشور فعال کنیم.

وی با اشاره به اینکه در راستای تحولات اتاق بازرگانی باید سریع خود را در مسیر قرار دهد، گفت: اتاق بازرگانی می تواند عامل تحول در استان خراسان جنوبی باشد و نسل جوان تاجر را بسازد که نباید از این ظرفیت ها غفلت کرد.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: کار اقتصادی مشترک باید مستحکم و با انظباط باشد و در این راستا امنیت مشترک را لازم داریم.

مروج الشریعه با اذعان به اینکه امنیت مشترک ضامن اقتصاد مشترک است، اظهارداشت: راهکار استحکام امنیت برگزاری اجلاس های هدفمند و نظاممند با حضور مسئولان بلند پایه دو کشور به صورت فصلی است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی برای استحکام بخشی و توسعه اقتصادی مرز و تحرک بخشی به اقتصاد استان نمایندگانی را در کابل، هرات، فراه و قندهار داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی گفت: برای توسعه استان و جذب سرمایه گذار امادگی هرگونه همکاری را داریم.

مروج الشریعه بیان کرد: برای جبران عقب ماندگی ها باید از خودگذشتگی کرد و تلاش ها برای انجام امور را مضاعف کنیم.