کتاب «العقائد النسفیه» و «شرح تعدیل العلوم» در روسیه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملکی، رایزن فرهنگی کشورمان در روسیه در سخنرانی خود در این آیین به اهمیت میراث مکتوب اسلامی در آسیای میانه و قفقاز به عنوان منابع اصلی محتوی دینی و اسلامی در منطقه روس‌زبان اشاره کرد و دو کتاب منتشر شده را به عنوان آثار فقهی و اسلامی که برگرفته شده از میراث اسلام سنتی این حوزه است، مورد تأکید قرار داد.

رضا ملکی در ادامه سخنان خود مهارت شناسایی و خواندن متن را لازمه توسعه میراث مکتوب در مدارس اسلامی و آکادمیک در حوزه روس‌زبان دانست و تفکر تحلیلی، انتقادی و خلاقانه را به عنوان گام‌های اصلی برای تدوین متون جدید در مدارس دینی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام اکبری‌جدی، رییس مرکز اسلامی مسکو، اساتید و اسلام‌شناسان دانشگاه‌های مسکو، قزاقستان و قرقیزستان، از دیگر سخنرانان این مراسم بودند که نظرات خود را در خصوص آثار منتشره بیان کردند.

ترجمه روسی کتاب «شرح تعدیل العلوم» (بخش کلام) تألیف عبیدالله بن مسعود مشهور به «صدرالشریعه» و کتاب «العقائد النسفیه» مجموعه رسایل نجم‌الدین نسفی، فقیه و ادیب معروف ماوراءالنهر و خراسان در سده دوازدهم میلادی با حمایت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه و با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی و بنیاد ایران‌شناسی، با هدف انتشار میراث مکتوب اسلامی و تبیین اسلام سنتی در منطقه روس‌زبان، توسط انتشارات «وچه و صدرا» به چاپ رسیده است.