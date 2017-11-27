منصور حیدری، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر افزایش سطح آمادگی مقابله با زلزله و بلایای طبیعی به تبیین شیوه نامه نظارت بر ارائه خدمات مهندسی ساختمانی و بهبود کیفیت ساخت و ساز در این شهر پرداخت و اظهار داشت: کنترل مضاعف بر ساخت و سازهای شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیراصولی و فرسوده سازی با نظارت دقیق گروهی متشکل از مهندسین دارای صلاحیت در نظارت و اجرا در چهارچوب اصل معماری ، برق و تاسیسات در دستور کار قرار می گیرد.

حیدری افزود: بر تمامی مراحل ساخت و ساز به خصوص مراحل پر خطر نظیر تخریب ، گود برداری و ... نظارت شده و برخورد با متخلفان طبق قوانین در صورت مشاهده هر گونه تخلف در دستور کار قرار می گیرد.

وی گفت: کنترل مضاعف نقشه های طراحی با بهره گیری از مهندسان دارای صلاحیت طراحی در چهار رشته عمران ، معماری ، برق ، مکانیک و کنترل همه نقشه های مهندسین قبل از صدور مجوز در جهت یکسان سازی و تطبیق با ضوابط مقررات ملی ساختمان و مطالعه و ارائه راهکار برای بازسازی بافت فرسوده به منظور احیاء نوسازی بافت های فرسوده موجود و همچنین وضعیت معابر نامناسب شهری مورد تاکید قرار دارد.

رییس کمیسیون زیربنایی شورای اسلامی شهرقدس افزود: تشکیل و تقویت کارگروه نظارت بر خدمات مهندسی و کنترل نحوه توزیع عادلانه خدمات مهندسی بین مهندسین فعال منطقه و کارگروه آموزشی با هدف باز آموزی و آموزش مهندسین ، معماران تجربی و کارگران ساختمانی برای بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و ساخت و سازهای شهری نیز در برنامه ها قرار دارد.

وی افزود: تمام دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز نیز می بایست دارای مهارت کافی و گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای و با وزارت راه و شهرسازی باشند.

حیدری آموزش مهندسین جوان ، معماران تجربی ، کارگران ساختمانی با بهره گیری از متخصصین و مدرسین مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را از مواردی دانست که در دستور کار این کار گروه قرار خواهد گرفت و افزود: با این اقدامات پس از این کیفیت ساخت در شهرستان به حد مطلوب نزدیک تر شود.

وی پرداختن به هویت معماری منظر و مبلمان شهری قدس را از دیگر موارد مهم و مورد تاکید دانست و افزود: عمده وظیفه این کار گروه مطالعه و تحقیق و تنظیم شیوه نامه اجرایی در حوزه معماری منظر ، نماهای ساختمانی ، معابر و مبلمان شهری است، زیبنده شهری به این وسعت و مردمانی فهیم نیست که بدون تعریف یک ساختار مشخص در معماری ، بدون برنامه با انبوهی از ساخت و سازهای متنوع بی هویت مشخص گسترش یابد و از وجود نخبگان خود بی بهره باشد.

رییس کمیسیون زیربنایی شورای اسلامی شهرقدس ترویج مقررات ملی ساختمان ، فرهنگ صحیح ساخت و ساز ، مصالح و روش نوین ساختمان سازی در این شهر را از دیگر موارد مهم و در دستور کار خواند و گفت: این کارگروه با بهره گیری از مدرسین دانشگاهی و متخصصین امر و استفاده از ظرفیت های مدیریت شهری در گسترش فرهنگ ساخت و ساز صحیح و اجرایی کردن ضوابط و مقررات ملی ساختمان خواهد کوشید، که در نهایت با کمک گروهی متشکل از چندین تن از مهندسین با سابقه و خوش نام بومی اقدام به تدوین برنامه ها و اجرائی کردن مطالب فوق کند، که این گروه زیر نظر کمیسیون زیربنایی فعالیت کرده و در نتیجه گزارش نهائی به شورا ارسال و مصوبه کند و این گزارش ها نیز به صورت فصلی خواهد بود .