سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات انجامشده از سوی محیطزیست استان زنجان تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان مشاهده نشده است.
وی اظهار کرد: تمام تالابها و آبگیرها که محل تردد پرندگان است توسط محیطزیست ایمنسازی شدند و در این میان دامپزشکی استان هم نسبت به نمونهگیری اقدامات لازم را انجام میدهد.
مدیرکل محیطزیست استان زنجان گفت: محیطزیست استان زنجان در راستای جلوگیری از بیماری آنفلوآنزای پرندگان جلوی شکار پرندگان وحشی و آبزی را گرفته است و با متخلفین هم برخورد قاطع میکند.
موسوی ابراز کرد: برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی از طریق پرندگان مهاجر و وحشی، پروانه شکار جدید صادر نمیشود و هرگونه شکارممنوع است.
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