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۷ آذر ۱۳۹۶، ۸:۵۸

مدیر کل محیط زیست استان زنجان:

تالاب‌ها و آبگیرهای زنجان ایمن سازی شدند

تالاب‌ها و آبگیرهای زنجان ایمن سازی شدند

زنجان-مدیر کل محیط‌زیست استان زنجان گفت: تمام تالاب‌ها و آبگیرها که محل تردد پرندگان هستند توسط محیط‌زیست ایمن‌سازی شدند و تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان مشاهده نشده است.

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات انجام‌شده از سوی محیط‌زیست استان زنجان تاکنون موردی از بیماری  آنفلوآنزای پرندگان در استان مشاهده نشده است. 

وی اظهار کرد: تمام تالاب‌ها و آبگیرها که محل تردد پرندگان است توسط محیط‌زیست ایمن‌سازی شدند و در این میان دامپزشکی استان هم نسبت به نمونه‌گیری اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان گفت: محیط‌زیست استان زنجان در راستای جلوگیری از بیماری آنفلوآنزای پرندگان جلوی شکار پرندگان وحشی و آبزی را گرفته است و با متخلفین هم برخورد قاطع می‌کند. 

موسوی ابراز کرد: برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی از طریق پرندگان مهاجر و وحشی، پروانه شکار جدید صادر نمی‌شود و هرگونه شکارممنوع است. 

کد مطلب 4156181

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