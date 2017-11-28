سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات انجام‌شده از سوی محیط‌زیست استان زنجان تاکنون موردی از بیماری آنفلوآنزای پرندگان در استان مشاهده نشده است.

وی اظهار کرد: تمام تالاب‌ها و آبگیرها که محل تردد پرندگان است توسط محیط‌زیست ایمن‌سازی شدند و در این میان دامپزشکی استان هم نسبت به نمونه‌گیری اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

مدیرکل محیط‌زیست استان زنجان گفت: محیط‌زیست استان زنجان در راستای جلوگیری از بیماری آنفلوآنزای پرندگان جلوی شکار پرندگان وحشی و آبزی را گرفته است و با متخلفین هم برخورد قاطع می‌کند.

موسوی ابراز کرد: برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای مرغی از طریق پرندگان مهاجر و وحشی، پروانه شکار جدید صادر نمی‌شود و هرگونه شکارممنوع است.