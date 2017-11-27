مقابله با جرائم مهم به ویژه قاچاق و ترانزیت مواد در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری از راه اندازی دادگاه عمومی بخش احمدی با هدف تمرکز زدایی، توزیع عادلانه امکانات و برخورداری ساکنین این بخش از خدمات مطلوب قضایی خبر داد و یادآور شد: در پی راه اندازی این واحد قضایی حجم پرونده‌های وارده به دادگستری شهرستان حاجی آباد ۱۵ تا ۱۷ درصد کاهش خواهد یافت.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به جایگاه ممتاز دستگاه قضایی در نظام اسلامی و بیان برخی از ویژگی‌های قضاوت در سیره نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم)، التزام به موازین اخلاقی، تکریم اصحاب دعوی و کاهش تشریفات را از برجسته‌ترین ویژگی‌های قضاوت اسلامی به منظور تحقق عدالت آسان عنوان کرد.

وی همچنین دقت در رسیدگی را از دیگر آداب قضاوت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: اهتمام به دقت نظر در جریان دادرسی موجب استحکام و اتقان هر چه بیشتر آراء صادره از محاکم قضایی می‌گردد و امکان دستیابی به هر دو شاخص کیفیت و کمّیت را به صورت همزمان فراهم خواهد ساخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: دادگاه عمومی بخش احمدی در نتیجه پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی استان و با عنایت ویژه ریاست قوه قضائیه آیت الله آملی لاریجانی افتتاح و راه اندازی شده است که با برخورداری از صلاحیت عام، رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی، خانواده و کیفری به استثناء جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان است را بر عهده خواهد داشت.

حجت الاسلام اکبری بر قاطعیت دستگاه قضایی در مقابله با جرائم مهم به ویژه در حوزه قاچاق و ترانزیت مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز و مشروبات الکلی تأکید کرد و یادآور شد: توسعه حوزه‌های قضایی و پوشش امکانات و خدمت رسانی در مناطق مختلف استان هرمزگان بسترساز ارتقاء شاخص امنیت، بازدارندگی قضایی و افزایش هزینه ارتکاب جرم برای هنجارشکنان خواهد بود.

در این مراسم افشین داوری به عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش احمدی معرفی و حکم انتصاب وی که از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شده است، قرائت شد.