نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره عکس خیام افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر فیاپ در ایران، نمایشگاه عکس های برگزیده چهارمین دوره جشنواره جهانی عکس خیام به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهبهان، کانون فیلم و عکس بهبهان و نمایندگی فیاپ (فدراسیون جهانی هنر عکاسی) یکشنبه ۵ آذر در نگارخانه میرزای شوقی بهبهان آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه تا ۱۱ آذر صبح ها ۱۰ الی ۱۲ و بعد از ظهرها ۱۸ الی ۲۲ در نگارخانه میرزای شوقی بهبهان واقع در میدان بانک ملی برپا است.

چهارمین جشنواره جهانی عکس خیام با هدف ارتقای سطح عکاسی و گفتگوی بصری میان عکاسان ایران و جهان و به منظور بزرگداشت حکیم عمر خیام، توسط نمایندگی فیاپ در ایران یعنی کلوپ عکس فوکوس وابسته به موسسه فرهنگی هنری خانه هنر خیام، اجرایی شد که مراسم افتتاحیه و اهدای جوایز این دوره خرداد امسال با حضور ریکاردو بوسی رییس فیاپ از ایتالیا و مسئول جشنواره‌های فیاپ از لوگزامبورگ در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در چهارمین دوره این جشنواره ۲۱ هزار و ۳۹۹ قطعه عکس از هنرمندان ۵۵ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد که داورانی از فرانسه و ایران انتخاب آثار را برعهده داشتند. آثار برتر جشنواره در ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، چین، عمان، یونان، هنگ کنگ، آرژانتین، روسیه، عربستان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، مقدونیه و شهرهای مختلف ایران و چندین شهر آفریقای جنوبی به نمایش گذاشته می شود.