۱۲ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۲

کتاب "روانشناسی بودیست" منتشر شد

کتاب "روانشناسی بودیست: بنیاد تفکر بودیست" نوشته گیشی تاشی سرنیگ از سوی انتشارات ویزدم در 156 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بودائیان طی قرون متمادی درست به مثابه دانشمندان که جهان مادی را نظاره کرده و آن را طبقه بندی می کنند، مؤلفه های روان بشر را نظاره و طبقه بندی می کنند.

کتاب روانشناسی بودیست با اشاره به ماهیت ذهن بشری و اینکه انسانها چگونه دانش خود را کسب می کنند، به ارائه دانش غنی و ظریفی از تجربه های درونی و معنوی پرداخته است.

این اثر دیدگاه خاص بودیسم را از ذهن به نوعی تشریح کرده است که پیروان بودیسم تبتی می توانند، خشم و نفرت، صبر و عشق و همچنین توسعه عدالت خود را به خوبی درک کنند.

نویسنده این اثر خود یک راهب تبتی است که در لندن زندگی و در صومعه های سنتی تبتی آموزش دیده است، اما اثر خود را به نحوی ارائه کرده که مخاطبی غیر بودائی به خوبی آن را درک کند.

مقدمه این اثر نوشته لاما زوپا رینپوشه رهبر معنوی بنیاد حفظ سنت ماهایانا است. این بنیاد شبکه ای جهانی متشکل از مراکز بودیست، صومعه ها و پروژه ای مربوط به آن محسوب می شود. وی تاکنون کتابهایی در عرصه بودیسم به چاپ رسانده است.

