کنسولگری افغانستان در بیرجند راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرزسلطانی در نشست مشترک اعضای اتاق بازرگانی و استاندار خراسان جنوبی با رایزن بازرگانی افغانستان در ایران بیان داشت: با فعال بودن مرز ماهیرود در خراسان جنوبی ازدحام کار را در یک نقطه داریم که باید تمرکز زدایی کرده و امور را به سمت یزدان و میل ۷۳ هدایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید بازار مشترک با افغانستان ایجاد کنیم، ادامه داد: به موازنه های تجاری با افغانستان باید بیشتر توجه شود.

وی خواستار تعدیل تعرفه های ترجیحی شد و افزود: نیاز به واردات داریم که باید یک ارتباط دو سویه را با افغانستان داشته باشیم.

وی با اشاره به خلاء تشکل های بخش خصوصی بین دو کشور گفت: نمایندگی اتاق بازرگانی بیرجند را باید در استان فراه افغانستان و بالعکس نمایندگی اتاق تجاری افغانستان را در بیرجند ایجاد کنیم.

عضو هیئت اجرایی اتاق ایران و افغانستان عنوان کرد: اتاق مشترک بیرجند و افغانستان خلاء دیگری است که نبود آن احساس می‌شود.

سلطانی بر ایجاد کنسولگری افغانستان در بیرجند تاکید کرد و افزود: برگزاری نمایشگاه های خارجی باید بیشتر مورد توجه تجار دو کشور باشد.

۸۶درصد صادرات خراسان جنوبی با افغانستان است

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان هم در این نشست با بیان اینکه خراسان جنوبی پهناورترین مرز کشور با افغانستان را دارد، گفت: ۸۶ درصد صادرات خراسان جنوبی با افغانستان است.

محمود سیادت با بیان اینکه در زیر پوست افغانستان تغییرات بسیاری ایجاد شده که مشهود است، افزود: اگر نتوانیم درک درستی از شرایط افغانستان داشته باشیم در آینده نه چندان دور از چرخه اقتصادی این کشور حذف خواهیم شد.

وی با بیان اینکه اقتصاد افغانستان اقتصاد بازار و بخش خصوصی است، عنوان کرد: باید فرصت های این کشور را شناسایی و از روزنه‌ها استفاده کنیم.

لزوم ایجاد گمرک های رسمی با افغانستان

وی با بیان اینکه در خصوص کشت فرا سرزمینی فرصت های زیادی در کشور افغانستان وجود دارد، ادامه داد: گردشگری سلامت باید در این استان مورد توجه قرار گیرد.

مسئول دفتر افغانستان در سازمان توسعه تجارت ایران هم در این جلسه بیان کرد: ماهیرود در گردشگری سلامت به خوبی می‌تواند فعال باشد.

محمد مهدی جوانمرد با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی فرصتی برای سرمایه گذاری‌ها ایجاد کرده است، گفت: فراوری و صادرات فرصتی برای سرمایه گذاران افغانی می‌تواند باشد که باید از این فرصت‌ها به خوبی استفاده شود.

وی خواستار ایجاد خط پروازی از استان با کشور افغانستان شد و افزود: باید گمرک های رسمی با افغانستان را ایجاد کنیم.