به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رحیمی اظهار داشت: سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سازمانی علمی و عضو شورای نخبگان استان است که از ایده‌ها و طرح‌های مخترعان، مبتکران و پژوهشگران در قالب ۱۰ مرکز حمایت می‌کند که در ۶ ماهه اول سال ۹۶ از ۳۲ طرح حمایت کرده که نمونه نیمه‌صنعتی و صنعتی آن‌ها ساخته‌شده یا تجاری‌سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه به خدمات ارزنده بسیج در استان بی‌اعتنایی صورت می‌گیرد، افزود: اقدامات ارزنده ما در حمایت از مخترعین و تجاری‌سازی طرح‌های این عزیزان نادیده گرفته می‌شود به صورتی که در هفته پژوهش سال ۹۶ از این سازمان برای شرکت در برنامه‌های پژوهشی توسط متولیان امر پژوهش دعوت به عمل نیامده و هرساله این امر اتفاق می‌افتد.

رحیمی با بیان اینکه تقارن افتتاحیه این هفته با روز بسیج جای این سؤال و ابهام را ایجاد می کند که چرا نسبت به طرح‌ها و ایده‌های پژوهشگران بسیجی بی‌مهری صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: وجود فن بازار در این هفته در راستای بازاریابی برای سرمایه‌گذاران انجام می‌شود پس شایسته است همه فعالین حوزه‌های علمی، پژوهشی و فناوری حضورداشته باشند تا بتوانیم در این خصوص هم‌افزایی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: می‌طلبد جدای از هرگونه بازی‌های سیاسی و برخوردهای سلیقه‌ای و حزبی به فکر رشد، تعالی و پیشرفت علمی استان باشیم و امیدواریم استاندار لرستان ضمن رسیدگی به این مسئله، دلایل عدم دعوت از یک سازمان مردم‌نهاد علمی در استان که تلاش‌های مضاعفی در راستای اقتصاد دانش‌بنیان می کند را از مسئولین مربوطه جویا شود.