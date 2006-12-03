تیراندازی در آستانه کسب مدال/ تمامی تیراندازان در 10 متر تفنگ بادی حذف شدند

به گزارش خبرنگار مهراعزامی به دوحه قطر، امیرلواسانی تیرانداز رشته تراپ ایران موفق شد با پشت سرگذاشتن حریفان در جدول امتیازات رده سوم را به خود اختصاص داده و همراه با ورزشکارانی از کویت، فیلیپین و هند به فینال بازیها راه یابد.

امیر لواسانی پس از ورزشکارانی از هند و کویت با امتیاز 111 در جدول رده بندی عنوان سوم را دارد و با این امتیاز امید کسب مدال برای او دور از انتظار نیست. رقابتهای نهایی رشته تراپ مردان ساعت 15 امروز به وقت قطر آغاز خواهد شد. این تیرانداز ایرانی در صورت کسب عنوان دراین بازیها، دومین مدال کشورمان درتاریخ رشته تیراندازی بازیهای آسیایی را به دست می آورد.

تیراندازان ایران در رشته 10 متر تفنگ بادی مردان موفق نشدند به دور نهایی راه یابند. علیرضا نصر اصفهانی با امتیاز 417/9 رتبه ای بهتر از 32 جدول را بدست نیاورد. سید حسین حسینی با 367/9 امتیاز عنوان 39 را کسب کرد و ابراهیم برخورداری هم دیگر تیرانداز این رشته بود که با کسب رکورد 267/9 عنوانی بهتر از 47 را ازان خود نکرد.

تیراندازان زن ایرانی در رشته تفنگ بادی 10 متر هنوز مسابقات خود را آغاز نکرده اند.