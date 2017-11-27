برخورد جدی با خرافات در عرصه مهدویت/محبت اهل بیت(ع) عامل وحدت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار دبیر و اعضای ستاد هماهنگی فعالیت تشکل‌های مهدوی با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) گفت: در شرایط فعلی به وحدت امت اسلامی بسیار احتیاج داریم، باید حلقه‌های اتصال و اشتراک را پیدا و بر آن‌ها تأکید کنیم، اخیرا در تهران مسئولان اجلاسی با عنوان محبان اهل بیت(ع) برگزار کردند که از فرق و مذاهب مختلف در آن حضور داشتند چرا که محبت اهل بیت(ع) عامل وحدت است.

وی با بیان اینکه تنها تفاوت این است که غالب اهل سنت می‌گویند که حضرت مهدی(عج) در آخرالزمان متولد می‌شوند اما شیعه می‌گوید که ایشان قبلا متولد شده‌اند و موجود هستند، گفت: اگر بر کلیات مهدویت تکیه و حکومت عدل و داد ایشان را تبیین کنیم بسیار اثرگذار خواهد بود؛ از ابتدا حضرت مهدی(عج) به عنوان یک مسئله مسلم بین مسلمین بوده است، در روایات رسیده از پیامبر اسلام(ص) علائم چهره امام زمان(عج) بیان شده یعنی اصل مسئله، مسلم و قطعی بوده و خصوصیات و جزئیات بیان شده است.

لزوم پرهیز از موازی کاری در فعالیت‌های مهدوی

استاد سطوح عالی حوزه با تقدیر از وحدت تشکل‌های مهدوی برای انجام منسجم‌تر فعالیت‌ها گفت: بسیار خوب می‌شود اگر بقیه فعالیت‌های حوزوی نیز این چنین باشد و از کارهای پراکنده جلوگیری شود، گاهی مؤسسات متعددی در یک زمینه تشکیل می‌شود و هیج ارتباطی بین آن‌ها وجود ندارد، وجود کارهای موازی باعث می‌شود که استعدادهای محدود انسان را به هدر برود.

وی مقابله با تفکرات افراطی و خرافی در مهدویت را ضروری و مهم دانست و تأکید کرد: برخی از افراد افراطی خرافات را به مهدویت که یک مسئله مسلم اسلامی است وارد می‌کنند، گاهی ادعاهایی انجام می‌شود که مهدویت را از صورت علمی و منطقی خارج می‌کند که باید مراقب بود.

این مرجع تقلید گفت: مهدویت باید حلقه اتصالی باشد که می‌توان از گروه‌های دیگر نیز در این زمینه دعوت کرد، البته تفاوت نظر نیز باید بیان شود اما نباید موجب اختلاف باشد، نام مقدس امام زمان(عج) باید سبب اتحاد بیشتر مسلمین شود؛ باید درباره این مسائل بیشتر کار شود، سؤالاتی درباره ظهور، بعد از ظهور و حکومت حضرت وجود دارد که مسائل باید به درستی برای جامعه تبیین شده و برنامه‌ها باید به صورت منطقی، مستدل و منطبق با کتاب و سنت پیگیری شود.

فواید انتظار امام زمان(عج) در امت اسلامی

وی با تأکید بر اینکه انتظار امام عصر(عج) سبب ایجاد امید و روحیه بیشتر در امت اسلامی می‌شود، گفت: انتظار، ملت‌های اسلامی را از ناامیدی نسبت به آینده نجات می‌دهد، ما معتقد هستیم که پایان دنیا پایانی باشکوه با ظهور حضرت است و نگاه به چنین آینده‌ای در روح انسان اثرات مثبتی می‌گذارد.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان ابراز امیدواری کرد: امروزه اربعین در حال تبدیل شدن به یک حلقه اتصال بین همه مسلمین است و امیدواریم مسئله مهدویت نیز اینگونه شود چرا که این حلقه‌های اتصال، سبب ناامیدی و ناکامی دشمنان می‌شود.