فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم آلمانی "زندگی دیگران" ساخته فلوریان هنکل فون دانرسمارک و "بازگشت" به کارگردانی پدرو آلمودوار برندگان اصلی "جوایز فیلم اروپا"، معادل اروپایی جوایز اسکار شدند.

پدرو آلمودوار کارگردان "بازگشت"

خبرگزاری فرانسه گزارش داد فیلم دانرسمارک، فیلمساز تازه از راه رسیده 33 ساله، با کنار زدن رقبای سرسختی مانند "بازگشت"، "باد بر مرغزار می وزد" و "جاده گوانتانامو"، برنده جایزه بهترین فیلم سال اروپا شد. این فیلم جوایز بهترین بازیگر مرد و فیلمنامه را نیز به خود اختصاص داد.



جایزه بهترین کارگردان سال اروپا برای فیلم "بازگشت" به پدرو آلمودوار، فیلمساز 57 ساله اسپانیایی رسید و پنه لوپه کروز، بازیگر اصلی این فیلم هم برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. جایزه بهترین موسیقی نیز از آن آلبرتو ایگلسیاس، آهنگساز "بازگشت" شد. جایزه بهترین فیلم به انتخاب تماشاگران را هم "بازگشت" گرفت. بزرگترین بازنده این مراسم "باد بر مرغزار می وزد" کن لوچ بود که تنها جایزه بهترین فیلمبرداری را - آن هم به طور مشترک با "بازگشت" – به خود اختصاص داد.



مستند دانمارکی "صومعه: آقای ویگ و راهبه" جایزه اصلی نوزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام را که یکی از معروفترین جشنواره های فیلم دنیاست، از آن خود کرد. جایزه "یوریس ایونس"، جایزه بزرگ جشنواره به پرنیل رز گرونشر کارگردان این فیلم تعلق گرفت. جایزه بهترین مستند کوتاه نیز به یک فیلم دانمارکی رسید.



اوا مولواد با فیلم "دشمنان خوشبختی" که داستان تلاش زنی افغانی برای رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس است، این جایزه را با خود به خانه برد. "ما با هم هستیم" ساخته پل تیلور، فیلمساز بریتانیایی به عنوان فیلم برگزیده تماشاگران انتخاب شد.



مرگ ماریسکا ورس، خواننده گروه هلندی "شاکینگ بلو" در 59 سالگی، یکی دیگر از اخبار خبرگزاری فرانسه است. این گروه در 1970 با ترانه موفق "ونوس" به شهرت رسید، اما این موفقیت ادامه پیدا نکرد و گروه در 1974 منحل شد.



به گزارش خیرگزاری اسوشیتدپرس، چان کواک - کوان، بازیگر هنگ کنگی در یک مجموعه تلویزیونی چینی نقش بروس لی، ستاره فیلم های رزمی دهه 1970 را بازی می کند. کواک – کوان با کمدی "فوتبال شوان" (2001) معروف شد. همسر و دختر بروس لی که در انتخاب بازیگران این مجموعه مشارکت داشتند، تحت تاثیر شباهت فیزیکی او به ستاره فقید سینما قرار گرفتند. فیلمبرداری این مجموعه 40 قسمتی از فوریه سال آینده آغاز خواهد شد.



"آپوکالیپتو"، آخرین فیلم مل گیبسن که پایان تمدن مایایی را به تصویر می کشد، با استقبال رهبران سرخپوست آمریکا مواجه شد. بیل آنوتوبی، رئیس جامعه بومیان چیکاسا از تلاش گیبسن در انتخاب بازیگران بومی تقدیر کرد. این فیلم جمعه گذشته برای گروهی از سرخپوستان چیکاسا به نمایش درآمد. "آپوکالیتو" از 18 آذر (هشتم دسامبر) به نمایش عمومی درمی آید.