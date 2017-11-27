دریافت انشعابات در نصیرشهر بدون داشتن پایان کار شهرداری ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودپور ظهر دوشنبه در جمع تعدادی از خبرنگاران به وضعیت املاک و اراضی نصیرشهر پرداخت و با بیان این که بارها در این زمینه به شهروندان اطلاع رسانی کرده‌ایم،‌ گفت: از شهروندان می‌خواهم تا در زمان خرید و فروش اراضی حتما از شهرداری استعلام کنند، تا با مشکلی روبه‌رو نشوند.

وی افزود: گاهی پیش آمده است که مشکلاتی در این زمینه رخ داده و شهروندان دچار زیان شده اند اما موارد بسیار زیادی هم بوده است که شهروندان قبل از انجام هرگونه معامله زمین و ملک به شهرداری مراجعه کرده و اطلاعات لازم را به دست آورده اند.

شهردار نصیرشهر همچنین ضمن رد بی‌نیازی از پایان کار برای دریافت انشعابات گفت:در زمینه بی‌نیازی از پایان کار برای دریافت انشعاب گاز و برق تا به حال موضوعی به ما ابلاغ نشده است و اگر چنین چیزی ابلاغ شود ما هم اجرا می‌کنیم در غیر این صورت مساله همانی است که در قانون پیش بینی شده است.

وی در پایان ضمن تقدیر ازقدرشناسی و بزرگواری شهروندان،‌ از همراهی اعضای شورای شهر و تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان شهرداری و همچنین همراهی اصحاب رسانه در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی تقدیر و تشکر کرد.

بر اساس این گزارش، چندی پیش برخی از مسئولان ارشد شهرستان های بهارستان و رباط کریم از دریافت انشعابات گاز و برق بدون نیاز به پایان کار خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، نصیرشهر، در بخش مرکزی شهرستان رباط‌کریم قرار دارد.