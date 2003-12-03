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۱۲ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۳۴

اهداي معتبرترين جايزه ادبيات كودكان و نوجوانان انگلستان

اهداي معتبرترين جايزه ادبيات كودكان و نوجوانان انگلستان

ديويد آلموند نويسنده انگليسي ، برترين جايزه را در ميان برندگان معتبرترين جايزه ادبيات كودكان انگلستان ، از آن خود كرد .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، كتاب وي با نام "رستوران هاي آتش " از سوي هيات داوراني از نوجوانان  نه تا يازده سال به عنوان بهترين كتاب كودك و نوجوان انگلستان در جشنواره ادبي اسمارتيز ، معرفي شد  .


بنابر اين گزارش ، ورجاك پاو با كتاب "اس اف گفت "،  براي گروه سني شش تا هشت سال و اورسولا جونز با كتاب " كودكان جادوگر و ملكه" براي گروه سني پنج و زير پنج سال ديگر برندگان اصلي  اين جايزه معتبر ادبي كودك و نوجوان بودند .
بنابراين گزارش ، بيش از دويست كودك در اين رقابت آراء خود را به صندوق هاي راي ريختند . كودكان پيش از راي دادن  مجبور بودند كه تمامي كتاب هاي موجود در فهرست نهايي را بخوانند و سپس بهترين كتابي را كه به نظرشان شايسته در يافت جايزه بود،  مشخص كنند .
شش سال پيش اين جايزه به نويسنده اي ناشناس با نام جي كي رولينگ به خاطر كتابش با نام" هري پاتر و سنگ كيميا " اهدا شده بود . سه سال پس از اينكه رولينگ اين جايزه طلايي را از آن خود كرده بود  ، وي تصميم گرفت كه  از شركت در اين رقابت ادبي چشم بپوشد تا اينكه ديگر نويسندگان بتوانند  اين جايزه معتبر را دريافت كنند .

فهرست ديگر  برندگان اين  جايزه ادبي  به اين شرح است :
برندگان جايزه نقره  :
در رده سني نه تا يازده سال :
"مونت مورنسي " اثر الينور آپديل
دررده سني شش تا هشت سال :
"آخرين كشتي شكسته  "نوشته هري هورس
دررده سني 5 و زير 5 سال  :
"قول تاد پل" اثر جين ويليس
برندگان جايزه برتز :
در رده سني نه تا يازده سال :
"تفاوت" اثر استيو اوگارد
دررده سني شش تا هشت سال :
"مصيبت كنتس" اثر سالي گراندر
دررده سني 5 و زير 5 سال  :
"دو قورباغه " نوشته كريس وورمل
کد مطلب 41563

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