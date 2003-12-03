اهداي معتبرترين جايزه ادبيات كودكان و نوجوانان انگلستان

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از بي بي سي ، كتاب وي با نام "رستوران هاي آتش " از سوي هيات داوراني از نوجوانان نه تا يازده سال به عنوان بهترين كتاب كودك و نوجوان انگلستان در جشنواره ادبي اسمارتيز ، معرفي شد .

بنابر اين گزارش ، ورجاك پاو با كتاب "اس اف گفت "، براي گروه سني شش تا هشت سال و اورسولا جونز با كتاب " كودكان جادوگر و ملكه" براي گروه سني پنج و زير پنج سال ديگر برندگان اصلي اين جايزه معتبر ادبي كودك و نوجوان بودند .بنابراين گزارش ، بيش از دويست كودك در اين رقابت آراء خود را به صندوق هاي راي ريختند . كودكان پيش از راي دادن مجبور بودند كه تمامي كتاب هاي موجود در فهرست نهايي را بخوانند و سپس بهترين كتابي را كه به نظرشان شايسته در يافت جايزه بود، مشخص كنند .شش سال پيش اين جايزه به نويسنده اي ناشناس با نام جي كي رولينگ به خاطر كتابش با نام" هري پاتر و سنگ كيميا " اهدا شده بود . سه سال پس از اينكه رولينگ اين جايزه طلايي را از آن خود كرده بود ، وي تصميم گرفت كه از شركت در اين رقابت ادبي چشم بپوشد تا اينكه ديگر نويسندگان بتوانند اين جايزه معتبر را دريافت كنند .فهرست ديگر برندگان اين جايزه ادبي به اين شرح است :برندگان جايزه نقره :در رده سني نه تا يازده سال :"مونت مورنسي " اثر الينور آپديلدررده سني شش تا هشت سال :"آخرين كشتي شكسته "نوشته هري هورسدررده سني 5 و زير 5 سال :"قول تاد پل" اثر جين ويليسبرندگان جايزه برتز :در رده سني نه تا يازده سال :"تفاوت" اثر استيو اوگارددررده سني شش تا هشت سال :"مصيبت كنتس" اثر سالي گراندردررده سني 5 و زير 5 سال :"دو قورباغه " نوشته كريس وورمل